Умер театральный критик Валерий Семеновский

Ему был 71 год

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Критик и историк театра, главный редактор журналов "Московский наблюдатель" (1991-1998) и "Театр" (2000-2008) Валерий Семеновский умер в среду в возрасте 71 года. Об этом сообщил тележурналист Борис Берман.

"Сегодня днем умер мой друг Валера Семеновский. Валерий Оскарович Семеновский - блистательный театральный критик, драматург, педагог", - написал он на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Причины смерти не уточняются.

Театральный критик, историк театра, драматург Валерий Семеновский родился 5 июля 1952 года. Известен как автор пьес "Беспечный гражданин" (1985), "Кошмарные сновидения Херсонской губернии" (1987), "Арто и его двойник" (2001). Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Лауреат премии имени Александра Кугеля и премии "Театральный роман".