В Петербурге пройдет пятый фестиваль конкурса коротких пьес Stories

В программу показа вошло шесть пьес

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Пятый международный фестиваль конкурса коротких пьес Stories откроется в Петербурге в театре "Суббота", где родился этот проект. Из 450 присланных текстов в программу показа вошло шесть пьес, которые будут в течение двух дней представлены в виде мини-спектаклей, сообщили накануне организаторы на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС.

"В этом году мы прочитали рекордное количество - 450 пьес, пришедших на конкурс из многих регионов - от Москвы до Норильска и белорусского городка Логойска. А в целом за пять лет на конкурс было прислано больше 2 тыс. пьес, в том числе из Китая, Германии, Португалии. Тенденция текстов этого года - стало меньше социальных историй и больше тех, в которых мы с помощью авторов вглядываемся в самих себя", - сказал член художественного совета фестиваля, заведующий литературной частью театра "Суббота" Владимир Кантор. Он отметил, что проект получил поддержку городского комитета по культуре.

"Мне кажется, что есть очень хорошая перспектива для этого фестиваля. Этот краткий формат в наш ускоряющийся век точно угадан, и у начинающих авторов появилась прекрасная возможность заявить о себе. К тому же конкурс с его широкой географией позволяет пристально всмотреться в регионы, откуда приходят пьесы", - считает театровед, доктор искусствоведения Наталья Скороход.

Спектакли-эскизы на фестивале создали молодые режиссеры России, сами выбравшие пьесы из шорт-листа: москвич Александр Золотовицкий, Тимур Кулов из Казани, Александр Агеев из Южно-Сахалинска, петербуржцы Роман Кочержевский, Фамил Джавадов и Сергей Соболев. Играют в этих одноактовках актеры "Субботы", где широко представлена современная драматургия.

В финал этого года вошли пьесы "Пьяный космонавт" Люси Прохоренко (Пермь), "Я помидор" Ивана Орлова (Санкт-Петербург), "Никто не приехал" Ивана Бевзы (Москва), "Солнечные змеи" Марии Фоменко (Санкт-Петербург), "Папа в доме" Павла Соколова (Москва), "Бэтмен" Александра Елизарова (Санкт-Петербург). Авторство текстов на конкурсе при отборе было закрытым.

В настоящее время в репертуар "Субботы" входят восемь спектаклей - победителей прошлых конкурсов. В планах организаторов - расширить географию смотра и проводить Stories в Екатеринбурге и Красноярске.