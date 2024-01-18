В Петербурге состоялась премьера военной драмы "Воздух" Алексея Германа-младшего

Показ прошел в кинотеатре "Аврора"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Премьера военной драмы "Воздух" Алексея Германа-младшего прошла в Санкт-Петербурге в кинотеатре "Аврора", передает корреспондент ТАСС. Режиссер назвал этот фильм "картиной ленинградской школы" и отметил самоотверженность большой творческой команды, работавшей над его созданием в течение нескольких лет.

"Для нас это очень ответственный фильм. Для нас это фильм, который мы делали долго, в который мы вкладывали всю душу, где мы придумывали новые технологии именно для того, чтобы добиться реалистичности воздушного боя - чтобы это не был компьютерный, "фанерный" фильм, как у нас часто бывает, а чтобы зритель чувствовал себя рядом с пилотом, в кабине самолета и чувствовал, что опасность может быть сверху, снизу, слева и справа", - рассказал Герман - младший журналистам перед показом.

По сюжету фильма во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных летчиц. Все они пока не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится непросто в мужском мире, но день за днем они доказывают, что не хуже мужчин.

"Это фильм про взросление, про то, как девочки необстрелянные становятся воинами, это фильм про любовь, про потери, про отношения между собой, про постижение жизни", - сказал режиссер.

Герман - младший отметил, что для него важно представить эту картину в Санкт-Петербурге, где проходила значительная часть съемок. "Фильм затрагивает блокаду Ленинграда, для нас это очень важно. Есть сцены в блокадном Ленинграде. И вообще, конечно, это картина ленинградской школы на самом деле. Это картина, которая снималась здесь", - подчеркнул он. Вице-губернатор Борис Пиотровский назвал выход фильма в прокат знаковым событием для города в преддверии 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. "Воздух" создан при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Об актерах и съемках

Главные роли в картине сыграли Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Сергей Безруков, Елена Лядова и Кристина Лапшина.

Актриса Кристина Лапшина, сыгравшая в "Воздухе" одну из главных ролей, посоветовала зрителям обратить внимание на актерскую работу в этой картине. "Потому что это очень тонко, очень чувственно, очень подлинно", - сказала она журналистам, добавив, что сама с большим удовольствием наблюдала за своими коллегами во время съемок.

"Меня удивили самоотверженностью Елена Лядова, которая горела в самолете с настоящим пламенем, и Настя Талызина, которая в траншее просидела 10 часов зимой в холодной воде и потом бежала в атаку и чуть не попала под КВ-2, мы умудрились ее вытащить. И Безруков, которого мы на центрифуге крутили, потому что мы имитировали гравитацию в фильме. Честность их меня убедила и обрадовала. Когда ты видишь, что артисты не капризничают, а отдают себя, ты понимаешь, что все не зря", - сказал Герман-младший.

Съемки картины заняли более трех лет и проходили, помимо Петербурга, в Ленинградской, Саратовской и Новгородской областях, а также в Карелии. В съемках воздушных боев были задействованы несколько типов самолетов с закрепленными на них камерами. Также специально для картины в Пятом павильоне "Ленфильма" были воссозданы полноразмерные модели самолетов Як-1б. Некоторые из них теперь экспонируются в музее в Кронштадте.

Перед показом на сцену поднялись несколько десятков участников команды, работавшей над фильмом. Режиссер поблагодарил их за "самоотверженность, честность и служение не только кино, но и ленинградскому и петербургскому кино". "Мне кажется, что мы сделали все, что могли, все превозмогли. Иногда нам казалось, что мы эту картину никогда не закончим, - сказал он, упомянув и ковидные ограничения, из-за которых приостанавливались съемки, и порой очень сложные погодные условия. - Мы делали фильм шесть лет, и я надеюсь, что результат никого не разочарует. И, увидев, вы поймете, почему это было так долго и почему мы приложили искренне столько сил, желания и веры".

Мировая премьера "Воздуха" состоялась осенью на Международном кинофестивале в Токио, фильм вошел в основной конкурс. Российская премьера прошла 16 января в Москве в киноцентре "Октябрь". В широкий прокат картина выходит 18 января.