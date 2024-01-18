Руководителя Малого театра объявят на следующей неделе

Художественный руководитель Юрий Соломин умер 11 января

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Имя руководителя Государственного академического Малого театра назовут на следующей неделе, сообщила ТАСС министр культуры РФ Ольга Любимова.

Художественный руководитель, народный артист СССР Юрий Соломин умер 11 января в возрасте 88 лет. Он руководил театром с 1988 года.

"К уходу Юрия Мефодьевича, был эмоционально абсолютно никто не готов. <...> Мы не будем тянуть, понятно, что у театра должно быть руководство. <...> И труппа, и администрация, и дирекция театра, конечно же, размышляли вместе - кто может стать преемником, художественным руководителем или главным режиссером Малого театра. Я сразу говорю - мы пойдем навстречу труппе всегда, и это единственный возможный вариант существования Малого театра. Поэтому долго ждать не будем, думаю на следующей неделе у нас уже будут все имена и фамилии", - сказала министр.

Любимова добавила, что сейчас вместе с театром обсуждается вопрос, "будет ли у Малого театра художественный руководитель или главный режиссер".

Малый театр - один из старейших драматических театров страны. Первое представление в перестроенном доме купца Варгина сыграли в 1824 году. Сегодня у театра несколько площадок: Историческая сцена, Сцена на Ордынке, а также в филиале в Когалыме. В труппу входят многие известные артисты, в частности, Ирина Муравьева, Василий Бочкарев, Валерий Афанасьев, Игорь Петренко, Александр Ермаков, Виктор Низовой, Владимир Носик, Михаил Филиппов, Людмила Полякова.