Театр имени Пушкина впервые покажет спектакль "Зойкина квартира" в Петербурге

Режиссером постановки выступил Евгений Писарев

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Московский драматический театр имени А. С. Пушкина отправился на гастроли в Петербург, где представит спектакль "Зойкина квартира" по одноименной пьесе Михаила Булгакова на сцене Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. Показы пройдут 19 и 20 января, сообщили ТАСС в пресс-службе Театра имени Пушкина.

"Это первые гастроли "Зойкиной квартиры" в Санкт-Петербурге, на легендарной сцене БДТ, и мы надеемся, что петербуржцы оценят нашу версию знаменитой пьесы Булгакова. На мой взгляд, драматургия Михаила Афанасьевича остро звучит в современной реальности: его героями часто становятся люди, утратившие почву под ногами, вынужденно простившиеся с прежней жизнью", - сказал в преддверии гастролей худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев, который выступил режиссером спектакля.

Над постановкой, созданной в жанре нуар-драмы, работали также сценограф Зиновий Марголин, художник по костюмам Мария Данилова, художник по свету Александр Сиваев.

По сюжету Зоя Пельц мечтает уехать с возлюбленным, бывшим дворянином Обольяниновым, в Париж. Для этого нужны деньги - так появляется знаменитый публичный дом, замаскированный под элитное ателье. Дела идут довольно успешно, ведь в администраторы берут ловкого авантюриста Аметистова. Но в комнатах веселой квартиры уже зреет печальный финал.

Роль Зои Пельц исполняет Александра Урсуляк. В других ролях заняты Александр Дмитриев, Александр Кубанин, Елизавета Кононова, Сергей Миллер, Олег Греков, Никита Пирожков, Назар Сафонов, Анна Кармакова, Александр Матросов, Наталья Рева-Рядинская, Эльмира Мирэль, Екатерина Серавкина, Алексей Воропанов, Олег Пышненко, Алексей Рахманов, Александр Анисимов, Николай Кисличенко, Иван Литвиненко, Инна Кара-Моско, Артем Ляшенко, Арсений Васильевых.

"Все билеты на показы "Зойкиной квартиры" в Петербурге полностью раскуплены", - сообщил ТАСС Писарев. По его словам, в марте этот спектакль отправится на гастроли в Пермь, а потом в Астрахань и Владикавказ.