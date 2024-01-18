В Чувашии открылась выставка работ художников-блокадников и защитников Ленинграда

В экспозицию вошли работы 23 художников

ЧЕБОКСАРЫ, 18 января. /ТАСС/. Экспозиция к 80-летию снятия блокады Ленинграда открылась в Центре современного искусства в Чебоксарах. Авторы большинства работ - художники-блокадники и защитники Ленинграда, сообщила ТАСС куратор выставки, сотрудник научного фондового отдела Чувашского государственного художественного музея Валентина Боброва.

"Открылась выставка "Возвращенный из смертной бездны Ленинград салютует себе". Безусловную ценность ей придает то, что многие работы были созданы художниками во время блокады Ленинграда или теми, кто сражался на Ленинградском фронте", - отметила Боброва.

По ее словам, в экспозицию вошли работы 23 художников. В частности, жизнь осажденного города-героя Алексей Пахомов отразил в серии картин "Ленинград в дни блокады", Адриан Каплун - в литографии "На Обводном канале. Ленинград", Константин Рудаков - на холсте "Мать. Блокада". "[Рудаков] выбирает образ матери с ее лихорадочно горящими глазами голодного, изнуренного и истощенного человека", - говорит Боброва.

Знаменитой "Дороге жизни" посвящены работы Станислава Теребилова ("Ладога. Осиновецкий маяк. Дорога жизни") и Евгения Бургулова ("Ледовая трасса"). В сообщении ЧГХМ отмечается, что защитников Ленинграда воплотил Валентин Курдов на литографии "Переправа" в серии "По дорогам войны", материал для которой собран во время поездок в передовые части фронта. "Одним из самых скорбных символов блокады стал дневник Тани Савичевой. В экспозиции можно увидеть офорт "Таня Савичева - блокадница" Элеоноры Кондиайн, а также графический и живописные портреты девочки, созданные участником Великой Отечественной войны Иваном Григорьевым", - говорится в сообщении.

Сложному периоду в обороне города посвятил свою картину "Ворошилов на Ленинградском фронте" один из его защитников Николай Овчинников. "Ценность выставки еще и в том, что тема блокады Ленинграда продолжает волновать современных художников, молодые авторы обращаются к этой теме. Очень важно, что об этом помнят", - подчеркнула Боброва.

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Несмотря на осаду, в городе продолжали работать промышленные предприятия, школы и учреждения культуры.