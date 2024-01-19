Музеи Ростовской области и Минска запустят в 2024 году совместный выставочный проект

Экспозиция расскажет об освобождении каждой области Белоруссии в годы войны

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 января. /ТАСС/. Военно-исторический музейный комплекс "Самбекские высоты", который был открыт в августе 2020 года на месте боев на "Миус-фронте" в Ростовской области, и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны в 2024 году запустят совместный выставочный проект, приуроченный к 80-летию освобождения белорусской земли от немецко-фашистских захватчиков. Об этом ТАСС сообщила исполняющая обязанности директора музея Юлия Меняйленко.

"Наступивший год очень важен для Республики Беларусь, если говорить об истории Великой Отечественной войны, потому что в 1944 году белорусская земля была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. И немаловажную роль в этом сыграли наши земляки. Совместный выставочный проект, который мы разработаем с коллегами из Минска, расскажет об освобождении Белоруссии, о том, какой вклад внесли в борьбу с нацизмом уроженцы Ростовской области. Это будет упоминание о подвигах, о тех наших земляках, которые были в партизанском движении", - рассказала Меняйленко.

По словам собеседницы агентства, экспозиция расскажет об освобождении каждой области Белоруссии в годы войны. "Выставочный проект позволит проследить боевой путь наших земляков, которые, освободив Ростовскую область от гитлеровцев, дальше пошли в сторону Европы, воевали на белорусском фронте. Мы представим документы, фотохронику, письма, архивную информацию, в том числе с известных ресурсов "Память народа" и "Подвиг народа", цифровое воспроизведение предметов, которые находятся в нашей экспозиции", - отметила Меняйленко.

Она уточнила, что выставочный проект будет представлен на площадке музея в Минске во второй половине текущего года. Ожидается, что к концу года с ним смогут ознакомиться гости музея "Самбекские высоты". "Это один из самых значимых совместных проектов, который мы планируем реализовать. С коллегами из Минска в настоящее время мы продолжаем сотрудничество, проводим онлайн-занятия для молодежи", - добавила собеседница агентства.

Музейный комплекс "Самбекские высоты" был открыт в августе 2020 года в Неклиновском районе Ростовской области. Идея его создания возникла в 2013 году после встречи губернатора региона Василия Голубева с ветеранами Великой Отечественной войны и поисковиками. Комплекс размещен на площади около 14 га и включает мемориал Славы "Героям прорыва Миус-фронта и освобождения города Таганрога", открытый в 1980 году. Вокруг мемориала созданы военно-исторический музей, информационно-выставочный центр, часовня в честь Воскресения Христова, Аллея памяти, памятник солдату, Высота народной памяти, интерактивная площадка "Прорыв" и амфитеатр, разбит сад Победы. Фонд "Самбекских высот" насчитывает более 2 тыс. экспонатов.