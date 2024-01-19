В Новосибирске реконструкцию театра "Старый дом" перенесли на 2025 год

Работы оцениваются в 1,6 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 19 января. /ТАСС/. Реконструкция одного из старейших театров в Новосибирске "Старый дом" перенесена на 2025 год из-за неполучения федерального финансирования в текущем году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе учреждения.

"Реализация проекта по реконструкции здания театра отложена в связи с тем, что проект не получил федерального финансирования на 2024 год", - сообщили в театре, уточнив, что начало работ рассматривается уже в следующем году.

Как сообщали ранее в пресс-службе культурного учреждения, реконструкцию планируется проводить в два этапа: строительство нового корпуса и модернизация действующего здания. Корпус вместит зрительный зал на 300 мест (сейчас их 160) и необходимые технологические помещения. Работы оцениваются в 1,6 млрд рублей.

Театр "Старый дом" более 50 лет располагается в кирпичном здании одной из 12 школ, построенных в 1910-х годах по проекту известного сибирского архитектора Андрея Крячкова. В 1960-е годы помещение было переоборудовано под нужды театра, однако из-за ограниченного места на сцене актеры иногда вынуждены выступать в пространстве между зрителями. Чтобы освободить территорию, в зале уменьшают количество посадочных мест. Ранее власти Новосибирской области подали заявку в Федеральную адресную инвестиционную программу для реконструкции театра. Театр был создан в 1933 году, в его репертуаре на сегодняшний день как классические, так и ультрасовременные постановки. Театр побывал во многих городах России, гастролировал по Германии, Польше, Украине, Швеции, Японии, Молдавии, попал в Книгу рекордов области как самый гастролирующий коллектив Новосибирска.