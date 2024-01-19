Библиотеки ЛНР в 2023 году получили почти 400 тыс. книг по поручению президента РФ

Общее количество переданных книг составит почти 2 млн экземпляров

ЛУГАНСК, 19 января. /ТАСС/. Почти 400 тыс. книг в 2023 году получили библиотеки Луганской Народной Республики (ЛНР) по поручению президента РФ, сообщил ТАСС министр культуры республики Дмитрий Сидоров.

"В 2023 году президентом Российской Федерации было дано поручение по укомплектованию фондов общедоступных библиотек новых субъектов Российской Федерации произведениями классической и современной художественной литературы. В течение августа-сентября 2023 года в республику прибыло 398 168 экземпляров новых изданий, которые были получены библиотеками республики", - сказал он.

В начале августа 2023 года президент России Владимир Путин объявил, что выделил из своего резервного фонда деньги, на которые будет напечатано более 2,5 млн книг для школьных и публичных библиотек новых регионов РФ, чтобы в новом учебном году обеспечить ими школьников. Как в свою очередь сообщал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, комплекты книг, которые получат школьные библиотеки, включают произведения для всех уровней образования. В них около 200 книг преимущественно российских авторов. Общее количество переданных книг составит почти 2 млн экземпляров.