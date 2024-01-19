В Петербурге в БДТ пройдет концерт "Посвящение"

Его инициаторами выступили народные артисты СССР Алиса Фрейндлих и Владимир Спиваков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Концерт "Посвящение" в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады состоится в Большом драматическом театре (БДТ) имени Георгия Товстоногова 27 января. Его инициаторами выступили народные артисты СССР Алиса Фрейндлих и Владимир Спиваков, - сообщила пресс-служба БДТ.

"Идея концерта "Посвящение" принадлежит Владимиру Спивакову и Алисе Фрейндлих, для которых тема блокады неразрывно связана с историей семьи и личными воспоминаниями о тяжелейших испытаниях. Алиса Бруновна - ребенок блокадного города, родители Владимира Теодоровича пережили блокаду и вынесли все тяготы защитников Ленинграда", - рассказали в пресс-службе.

В мемориальном вечере примут участие камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением Спивакова, а также сопрано Лилит Давтян и виолончелистка Полина Тхай.

На концерье прозвучат Камерная симфония "Памяти жертв фашизма и войны" Дмитрия Шостаковича, "Элегия" Исаака Шварца из фильма "Станционный смотритель", "Ноктюрн" Петра Чайковского, Финал Симфонии № 29 ля мажор Вольфганга Амадея Моцарта, "Танго" Альфреда Шнитке, романсы Сергея Рахманинова. Музыка будет сопровождать живые свидетельства о блокаде, строки дневниковых записей ленинградцев - в том числе артистов БДТ, оставшихся в ту страшную пору в городе.

Спиваков всегда был как зритель большим поклонником труппы БДТ, его связывали теплые дружеские отношения с режиссером Георгием Товстоноговым.