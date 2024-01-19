Газаров назвал постановку Крамера "Пигмалион" "разворотом в стилистике" и сценографии

По мнению худрука Московского академического театра сатиры, спектакль получился "настоящим острым театром, в котором существуют узнаваемые психотипы"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Сергей Газаров назвал постановку Виктора Крамера "Пигмалион", премьера которой состоится в субботу, "разворотом в стилистике" и в сценографии.

"Я смотрел спектакли режиссера, и мне важно было, чтобы это мышление, этот подход отразились на творчестве нашего театра. Это действительно разворот во всем - в стилистике, в способе существования артистов на сцене, в сценографии. Тут надо сказать, что Виктор Крамер еще и художник-постановщик этого спектакля", - сказал Газаров журналистам. По его мнению, спектакль получился "настоящим острым театром, в котором существуют узнаваемые психотипы".

Как отметил режиссер спектакля Виктор Крамер, когда ставят "Пигмалиона" Бернарда Шоу в основном "делают упор на юмор": "Но там есть и трагическая история девушки (Элизы Дулиттл - прим. ТАСС) и история человека, который сотворил вопреки своим жизненным правилам (не влюбляться и быть свободным художником) то, что сделало его рабом своего творения. Именной поэтому Шоу и назвал этот материал роман "Пигмалион". Мы попробовали перевести его на язык театра <...> и сделать из этого трагикомедию".

По словам режиссера, фонограф, с которым работает главный герой Генри Хиггинса, был взят за основу сценографии, превратив пространство сцены в футуристическую лабораторию, где Хиггинс собирает коллекцию сложных приборов и механизмов, картотеки звуков и голосов. "Что такое для меня этот образ? Это попытка записать, сканировать человека, увидеть его душу, его образ", - отметил автор спектакля.

Актуальность постановки, по словам Крамера, заключается в том, что человек в своем стремлении быть свободным, "интуитивно борется" с любовью, которую режиссер "ощущает как несвободу", но при этом хочет любить. "Вот это перетягивание внутренних канатов является энергетикой этого спектакля и этой истории", - добавил Крамер.

Ранее в пресс-службе театра сообщили, что классическая постановка пьесы Бернарда Шоу будет представлена в современном прочтении. Роль Генри Хиггинса исполнит заслуженный артист РФ Сергей Чонишвили, его партнером на сцене станет народная артистка РФ Алена Яковлева, которая сыграет в спектакле Миссис Хиггинс. Актриса Ангелина Стречина предстанет перед зрителем в образе Элизы Дулиттл. Также в постановке заняты Сергей Климов (полковник Пикеринг), заслуженная артистка России Ольга Кузина, заслуженный артист России Сергей Серов и другие. Премьерный показ также пройдет 21 января.