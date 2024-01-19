В Омане впервые выступит балет Большого театра

На сцене Королевской оперы Маската с 25 по 27 января покажут балет Александра Глазунова "Раймонда" в постановке Юрия Григоровича

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Балетная труппа Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России впервые отправится на гастроли в Оман, где с 25 по 27 января на сцене Королевской оперы Маската, столицы султаната Оман, будет показан балет Александра Глазунова "Раймонда" в постановке Юрия Григоровича. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГАБТ.

"22 января балетная труппа и оркестр Большого театра отправятся на гастроли в Оман. Для выступлений российским артистам предоставлена главная театрально-концертная площадка страны - сцена Королевской оперы Маската, столицы султаната Оман. Здесь с 25 по 27 января пройдут показы балета Александра Глазунова "Раймонда" в постановке Юрия Григоровича, созданной по мотивам средневековых рыцарских легенд", - сказали в пресс-службе ГАБТ.

Там напомнили, что в 2019 году на главной сцене Омана впервые выступила оперная труппа и оркестр Большого театра, представив оперу Сергея Баневича "История Кая и Герды", в которой приняли участие ведущие солисты оперной труппы Анна Нечаева (сопрано), Анна Храпко (сопрано), Юлия Мазурова (меццо-сопрано), Олег Долгов (тенор), Бехзод Давронов (тенор), Эльчин Азизов (баритон), Денис Макаров (бас) и другие. Оркестром Большого театра дирижировал Филипп Чижевский.

Спустя четыре года Большой театр возвращается в султанат Оман - на этот раз с балетом. Главные партии в "Раймонде" исполнят звезды балетной труппы ГАБТ: Юлия Степанова, Алена Ковалева, Екатерина Крысанова (Раймонда), Дмитрий Выскубенко, Артемий Беляков, Дмитрий Смилевски (Рыцарь Жан де Бриен), Михаил Лобухин, Никита Капустин (Абдерахман) и другие. За дирижерский пульт встанет Павел Сорокин.

Для проведения этих гастролей в Оман приедут 250 человек - это артисты балета, оркестра, костюмеры, гримеры, педагоги, работники постановочной части и администрации театра, добавили в пресс-службе .