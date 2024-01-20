В Москве состоялся концерт к 100-летию "Мосфильма"

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Киноконцерн "Мосфильм" отметит 30 января свое 100-летие, юбилейная программа открылась в пятницу центральным событием - большим концертом "Первые 100 лет. Юбилей киностудии "Мосфильм". Поздравить с праздником главную киностудию страны пришли артисты самых разных поколений, среди которых Андрей Кончаловский, Сергей Безруков, Ирина Пегова, Юрий Башмет, Денис Мацуев, Светлана Немоляева и многие другие, передает корреспондент ТАСС.

Съемки состоялись на сцене исторического Первого павильона, где были созданы фильмы, затем ставшие классикой отечественного кинематографа: "Война и мир" Сергея Бондарчука, "Сибириада" Андрея Кончаловского, "Солярис" Андрея Тарковского, "Калина красная" Василия Шукшина и другие. Трансляция концерта прошла в прямом эфире на телеканале "Россия-1".

"Сегодня мы отмечаем первые 100 лет "Мосфильма" - символа национальной киноиндустрии. Первый полнометражный художественный фильм "На крыльях ввысь", снятый на новой студии, вышел на экраны страны в январе 1924 года. Именно эта дата считается днем рождения "Мосфильма", - сказал журналист Андрей Малахов, который провел праздничный вечер вместе с коллегой Дарьей Златопольской.

В программу концерта вошла 100-летняя хроника истории советского и российского кино, значимой частью которой стал "Мосфильм". Вековую историю отечественной "фабрики грез" зрителям рассказали прославленные актеры театра и кино, музыканты, а также ветераны "Мосфильма", среди которых 94-летний звукорежиссер картины "Летят журавли" Игорь Майоров, 93-летний оператор "Войны и мира" Анатолий Петрицкий, 84-летний каскадер и постановщик трюков Александр Микулин и 85-летний оператор фильмов "Курьер" и "Братья Карамазовы" Николай Немоляев.

"Великая и любимая студия"

Праздничный вечер открыл Андрей Кончаловский, который пришел на "Мосфильм" более 60 лет назад. Здесь он снял свой дебютный фильм "Первый учитель" по одноименной повести Чингиза Айтматова. Режиссер прочитал со сцены Первого павильона стихи Бориса Пастернака, а в исполнении Льва Бакирова, Ивана Бессонова, Дениса Мацуева и Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета прозвучал вальс Дмитрия Шостаковича.

"80 лет назад, это было в Казахстане, меня - шестилетнего мальчика, [режиссер Сергей] Эйзенштейн привел на декорацию "Ивана Грозного" в Алма-Ату, потому что "Мосфильм" был в эвакуации, - сказал Кончаловский. - 60 лет назад в этом павильоне я снимал сцену из своей дипломной работы "Первый учитель" с замечательным оператором Георгием Рербергом. 40 лет назад на "Мосфильме" была построена декорация из двух павильонов к "Сибириаде", поскольку я не успевал к съезду комсомола, построили деревню с курами, лошадьми и телегами, с избами. Такую роскошь трудно представить даже сейчас. "Мосфильм" - это совокупность удивительных, огромных значений, великая и любимая студия. И надо отдать должное ее руководителю, Карену Шахназарову. Поэтому что я могу еще сказать, кроме моей любви?".

Шахназаров, который пришел работать на "Мосфильм" более 50 лет назад и руководит им последние 25 лет, в беседе с журналистами отметил труд и талант "тысяч мосфильмовцев", которые они вложили в становление киностудии. "Можно сказать, что сегодня наше поколение новый "Мосфильм" построило. Он очень сильно отличается от того, что было почти 50 лет назад, когда я пришел работать на студию, и с точки зрения современных технологий, и с точки зрения комфортабельности. И хотя мы не планировали, но так получилось, что к 100-летию мы буквально два месяца назад запустили новые объекты, такого строительства на "Мосфильме" не было с середины прошлого века. Это, конечно, огромная заслуга всех работников "Мосфильма" - тех, кто сейчас работает, и тех, кто работал здесь на протяжении ста лет. Я бывал на большинстве крупных студий мира и могу сказать однозначно, что "Мосфильм" - одна из лучших студий, во многих смыслах, может быть, даже лучшая", - сказал режиссер.

В программе концерта прозвучали композиции из любимых зрителями отечественных кинофильмов в исполнении как советских артистов, так и современных российских актеров. Федор Добронравов под аккомпанемент Александра Зацепина спел "Песню про зайцев" из фильма "Бриллиантовая рука", Дима Билан выступил с "Мне нравится" из "Иронии судьбы", а оперный певец Ильдар Абдразаков исполнил "Я тебя никогда не забуду" из постановки "Юнона и Авось". Ирина Пегова вместе с оркестром и зрителями в зале исполнила песню "Нам нужна одна победа", написанную Булатом Окуджавой для фильма "Белорусский вокзал" режиссера Андрея Смирнова.

"Во-первых, выходить в прямой эфир очень волнительно. Во-вторых, с такой песней, которую замечательно исполняла и Нина Ургант. Все песню эту знают и любят, поэтому как бы не подвести, - поделилась Пегова после выступления. - Когда я вышла на сцену и посмотрела в глаза всем зрителям, увидела такое количество моих любимых режиссеров, моего любимого в первом ряду сидящего Николая Немоляева - это один из любимых и первых операторов, который меня снимал. Весь зал сидел и пел хором, это было единение".

Дом кинематографистов

Своим родным домом "Мосфильм" назвала актриса Светлана Немоляева, которая прочитала со сцены "Мой застенчивый герой". "Здесь прошло все мое детство, в этом павильоне я снималась маленькой у папы (режиссер Владимир Немоляев - прим. ТАСС). Это была картина "Машина 22-12" или "Счастливый рейс", - рассказала актриса.

В свою очередь актер Никита Кологривый назвал "Мосфильм" местом силы и альма-матер для всех кинематографистов. Артист, который выступил с песней "Я шагаю по Москве", рассказал ТАСС, что всего во второй раз находится в Первом павильоне киностудии. "Хочется стать ее хорошей частью. Очень надеюсь, что меня примет "Мосфильм", поэтому большое спасибо, долгих ему лет жизни и процветания", - сказал он.

Свое любимое стихотворение - "Жди меня" Константина Симонова - зрителям прочитал Сергей Безруков. На торжественном вечере отдельно вспомнили тех работников студии, которые в годы Великой Отечественной войны отправились на фронт, 146 из них погибли.

"Жди меня" - это стихотворение, которое написано с такой болью и с такой силой. Такая настоящая любовь, любовь, которая все побеждает, любовь, которая дает ту самую жизнь, которая поможет выжить. "Мосфильм" для меня - это моя жизнь, а для российского зрителя - это наше кино. Когда я оказываюсь здесь, я всегда счастлив", - сказал Безруков журналистам.

О "Мосфильме"

Киноконцерн "Мосфильм" - одна из крупнейших и старейших киностудий мира. Основой будущего "Мосфильма" стали Первая и Третья кинофабрики Госкино, возникшие в 1919 году при национализации киноателье, принадлежавших российским кинопромышленникам Александру Ханжонкову и Иосифу Ермольеву. В 1923 году Первая и Третья кинофабрики становятся единым кинопроизводством, в этом же году началась работа над первым полнометражным фильмом "На крыльях ввысь" режиссера Бориса Михина, который вышел на экраны 30 января 1924 года. Эту дату считают днем рождения киностудии "Мосфильм".

Всего на "Мосфильме" создано около 2 тыс. полнометражных фильмов. В разные годы на студии работали режиссеры Сергей Эйзенштейн, Александр Довженко, Лев Кулешов, Александр Птушко, Юлий Райзман, Михаил Калатозов, Григорий Чухрай, Эльдар Рязанов, Леонид Гайдай, Владимир Наумов, Сергей Бондарчук, Андрей Тарковский, Георгий Данелия, Марлен Хуциев, Василий Шукшин, Элем Климов, Лариса Шепитько, Никита Михалков, Вадим Абдрашитов, Марк Захаров, Владимир Меньшов, Станислав Говорухин, Карен Шахназаров, Андрей Кончаловский и другие.

Эксперты относят "Мосфильм" к киностудиям мирового уровня и считают национальным достоянием не только благодаря богатому культурному наследию, но и высокому уровню технической оснащенности, современным кинотехнологиям, большим возможностям отечественного кинопроизводства, масштабной культурно-просветительской и образовательной работе.