Никита Кологривый в ответ на критику призвал всех ждать его новых кинопобед

Актер ранее дал несколько интервью, в которых раскритиковал нескольких своих коллег

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Актер Никита Кологривый, известный по главным ролям в фильме "По щучьему велению" и сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", в ответ на критику после вызвавшего резонанс интервью рассказал ТАСС, что многие вещи были вырваны из контекста, и призвал ждать его новых кинопобед.

"Я считаю, что очень многое в этом интервью вырвано из контекста, очень многое желтая пресса солгала, - сказал Кологривый. - Но ничего страшного, я думаю, что у нас порядочные зрители, я думаю, что у нас умные артисты, поэтому все прекрасно. Ждите следующих побед Никиты Кологривого".

Ранее актер дал несколько интервью, где раскритиковал нескольких своих коллег. В одном из последних интервью, Пятому каналу, Кологривый назвал скучными народного артиста РСФСР Александра Абдулова и народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского. Комментарии актера вызвали общественный резонанс, в том числе среди артистов и кинокритиков. В беседе с ТАСС Леонид Ярмольник сказал, что ему жаль актера после этих заявлений и посоветовал Кологривому "завязать с профессией".

Фильмография 29-летнего Кологривого насчитывает более 60 проектов. Среди последних - сказка "По щучьему велению", собравшая в российском прокате почти 2,5 млрд рублей, и сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте".