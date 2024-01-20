Росконцерт в 2023 году передал ЛНР почти 400 комплектов звукового оборудования

В ближайшее время учреждения культуры республики получат еще 22 комплекта звукового оборудования

ЛУГАНСК, 20 января. /ТАСС/. Почти 400 комплектов звукового оборудования получили учреждения культуры Луганской Народной Республики (ЛНР) в 2023 году от Росконцерта, сообщил ТАСС глава Минкультуры ЛНР Дмитрий Сидоров.

"Федеральным бюджетным учреждением культуры "Росконцерт" было передано клубным учреждениям республики 29 комплектов звукового оборудования для больших площадок и 331 комплект для малых площадок", - сказал он.

По его словам, в ближайшее время учреждения культуры республики получат еще 22 комплекта звукового оборудования. Сидоров уточнил, что упомянутые комплекты включают в себя микшеры, акустические системы, активные сабвуферы, микрофонные кабели и стойки.