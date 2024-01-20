В Великом Новгороде открыли памятник "Героям земли Новгородской"

Скульптура представляет собой четыре закругленных гранитных пилона с нанесенными фамилиями Героев Советского Союза

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 января. /ТАСС/. Памятник "Героям земли Новгородской" открыли в сквере Воинской славы Великого Новгорода. Монумент установлен Российским военно-историческим обществом в рамках национального проекта "Культура", событие приурочено к 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент ТАСС.

"Судьба жителей новгородской земли в годы Великой Отечественной войны стала отражением как неимоверных лишений, так и непоколебимой воли всего советского народа. Чудовищные разрушения, бесчеловечные преступления оккупантов, целенаправленный геноцид мирных граждан остаются незаживающей раной в народной памяти. Но эти жертвы были не напрасны. Войска Красной Армии освободили город, что стало ключом к снятию блокады Ленинграда и самой Великой Победе", - говорится в обращении.

Местом увековечивания 98 имен новгородцев и уроженцев других мест, жизнь которых тесно связана с новгородской землей, был выбран сквер Воинской славы. В ходе торжественного мероприятия научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков зачитал приветствие помощника президента РФ Владимира Мединского.

Как отметил мэр Великого Новгорода Александр Розбаум, ни один из городов страны не встречал освободителей практически пустым, кроме Новгорода, где после освобождения оставался всего 51 человек.

"Это трагедия - наша боль и важнейшая часть нашей памяти. Мы никогда не забудем подвиг нашего народа и не допустим, чтобы фашизм повторился. И благодаря настойчивости и силе духа россиян Новгород возродился", - сказал Розбаум.

Российским военно-историческим обществом был проведен открытый творческий конкурс, по результатам которого лучшей была признана работа архитектора Константина Фомина. Скульптура представляет собой четыре закругленных гранитных пилона с нанесенными фамилиями Героев Советского Союза.