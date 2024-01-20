В Архангельской области объявили конкурс в школу кинопедагогов

Заявки принимаются до 15 февраля

АРХАНГЕЛЬСК, 20 января. /ТАСС/. Конкурс на обучение в школе кинопедагога объявили в Архангельской области. Как сообщает пресс-служба VII Международного кинофестиваля Arctic open, на обучение примут не менее 17 человек. Заявки принимаются до 15 февраля.

"Школа кинопедагога - практический этап работы по интеграции киноискусства в сферы культуры и образования области, а также продолжение образовательной программы VII Международного кинофестиваля Arctic open. Курс предназначен для специалистов культуры и образования, педагогов, молодежных лидеров, руководителей медиацентров, работающих с детьми и подростками в районах Архангельской области", - указано в сообщении.

Курс направлен на повышение квалификации и расширение профессиональных горизонтов у специалистов культуры и образования, руководителей кино- и телеобъединений. Они в свою очередь смогут передать их своим ученикам.

Обучение будет проходить в гибридном формате: первый этап - лекционный, в формате онлайн, второй - практический, с самостоятельными съемками двух документальных фильмов. Обучение будут проводить режиссер-педагог, кинорежиссер, обладатель награды XXI Национальной премии "Золотой орел" Татьяна Жукова. Участников будут учить драматургии, синопсису, написанию сценария, работе съемочной группы, раскадровке с привлечением специалистов по гриму, продюсерскому делу, костюму, монтажу и операторскому мастерству.

Очная часть школы пройдет в начале июня в Кенозерском национальном парке. Природа и архитектура Русского Севера станут "героями" фильмов участников курса. В ходе создания фильмов участники получат практические знания о съемочном процессе, профессиях в кино, киноискусстве в целом, приобретут умения и навыки по созданию кино для дальнейшей работы на местах в детских коллективах, киношколах и медиастудиях.

Учебный курс проходит в рамках образовательного проекта VII Международного кинофестиваля Arctic open, поддержанного Губернаторским центром Архангельской области, Президентским фондом культурных инициатив, Министерством культуры Архангельской области.