Союз театральных деятелей РФ объявил состав жюри "Золотой маски"

В него вошли ректор ГИТИСа Григорий Заславский, режиссер Сергей Женовач, актеры Андрей Мерзликин и Игорь Петренко

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Ректор ГИТИСа Григорий Заславский, режиссер Сергей Женовач, актеры Андрей Мерзликин и Игорь Петренко вошли в состав жюри фестиваля - конкурса российской национальной театральной премии "Золотая маска"сообщается на сайте СТД.

Ранее сообщалось, что секретариат СТД утвердил состав жюри фестиваля - конкурса.

"Решением секретариата СТД РФ председателями жюри фестиваля утверждены Женовач Сергей Васильевич - председатель жюри в конкурсах спектаклей театров драмы и театров кукол; Стародубцев Вячеслав Васильевич - председатель жюри в конкурсах спектаклей оперы, оперетты/ мюзикла и балета", - говорится в сообщении.

Ранее председатель СТД, худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков принял на себя полномочия президента "Золотой маски", вице-президентом стал секретарь СТД, директор Театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок.