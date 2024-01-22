Фильм "Холоп-2" вновь возглавил кинопрокат в России и СНГ

По данным портала Kinobusiness, картина собрала 215,3 млн рублей за минувшие выходные

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российская комедия "Холоп-2" режиссера Клима Шипенко снова стала лидером кинопроката в России и СНГ, собрав 215,3 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 18 по 21 января.

Фильм, вышедший в прокат в России 1 января 2024 года, является продолжением комедии "Холоп". Картина повествует о бывшем мажоре Грише, который после путешествия в "прошлое" не может пройти мимо того, что творит избалованная дочь чиновницы Катя. Роль Гриши сыграл Милош Бикович, а роль Кати - Аглая Тарасова. Также в фильме снялись Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Софья Зайка, Сергей Соцердотский, Олег Комаров и другие.

На второй строчке рейтинга оказался семейный музыкальный полнометражный фильм "Бременские музыканты" режиссера Алексея Нужного по мотивам одноименного мультфильма. Он собрал 202,3 млн рублей. Главые герои - Трубадур и друзья-самозванцы, которые объединились, чтобы совершить подвиг и рассмешить дочь короля. Роль главного героя сыграл Тихон Жизневский. Также в фильме снялись Валентина Ляпина, Роман Курцын, Ирина Горбачева, Аскар Нигамедзянов, Сергей Бурунов, Константин Хабенский, Дмитрий Дюжев, Мария Аронова и другие.

На третьем месте - военная драма "Воздух" режиссера Алексея Германа - младшего. По сюжету фильма во время Великой Отечественной войны в смешанный авиационный полк прибывает подразделение юных летчиц. Все они пока не совсем понимают, что такое война. Девушкам приходится непросто в мужском мире, но день за днем они доказывают, что не хуже мужчин. Главные роли в картине сыграли Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Сергей Безруков, Елена Лядова и Кристина Лапшина.