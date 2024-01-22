В Красноярске исполнят "Реквием" Верди к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Концерты пройдут 26 и 27 января

КРАСНОЯРСК, 22 января. /ТАСС/. Красноярский театр оперы и балета им. Хворостовского к 80-летию снятия блокады Ленинграда даст два концерта с "Реквием" Джузеппе Верди. Произведение будут на русском языке, а на экранах появится кадры кинохроники времен Великой Отечественной войны, сообщила ТАСС пресс-секретарь театра Мария Устюгова.

"К годовщине снятия блокады Ленинграда Красноярский театр оперы и балета покажет новое прочтение "Реквиема" Джузеппе Верди. "Реквием" подготовили на русском языке, чтобы сделать смыслы доступнее русскоговорящему слушателю. Произведение с итальянского переводил режиссер Сергей Новиков. Постановка посвящена теме Великой Отечественной войны и дополнена видеорядом: на фоне поющих солистов, хора и оркестра на экран транслируется военная кинохроника", - сообщила Устюгова.

Концерты пройдут 26 и 27 января. "Один из концертов будет специально сыгран для красноярских школьников", - пояснила Устюгова.

Исполнят произведение музыканты и артисты хора Красноярского театра оперы и балета. "Солируют красноярские певцы - Светлана Рацлаф-Левчук, Евгений Севастьянов, Михаил Пирогов и приглашенная меццо-сопрано из Новосибирского театра оперы и балета Светлана Токарева. За пультом будет стоять приглашенный дирижер Денис Власенко", - добавила Устюгова.

"Реквием" был создан Верди в 1874 году как произведение для солистов, хора и оркестра.