Альбом "Музыка Александринского театра" вышел в цифре и на виниле

В сборник вошли 18 композиций из знаковых спектаклей театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Премьерный альбом "Музыка Александринского театра" вышел на двух носителях разных эпох - в цифровом формате и на виниловой пластинке.

"В сборник вошли 18 композиций из знаковых спектаклей театра, в том числе музыка Александра Глазунова к легендарному спектаклю "Маскарад (1917) Всеволода Мейерхольда", - прокомментировал эту новость журналистам директор Александринского театра Сергей Емельянов.

Музыка из знаковых для российской сцены спектаклей впервые будет доступна для прослушивания вне сценического пространства. "То, что у зрителя, а теперь и у слушателя Александринского театра есть выбор между альбомом в цифровом исполнении и на виниловой пластинке, очень символично отражает тот путь, по которому идет Национальный драматический театр России", - сказал Сергей Емельянов.

Спектакли петербургской драматической труппы всегда отличались особой музыкальностью. С театром работали крупнейшие композиторы своего времени, включая Михаила Глинку и Петра Чайковского. Позднее эту традицию продолжили Дмитрий Шостакович, Георгий Свиридов, Родион Щедрин, Андрей Петров, Борис Тищенко, Олег Каравайчук, Леонид Десятников.

Аудиопроект "Музыка Александринского театра" реализован в стратегическом партнерстве с HiFi-стримингом "Звук".

Цифровой альбом с композициями эксклюзивно доступен для подписчиков стриминга. Виниловая пластинка появилась в сувенирных магазинах Александринского театра.