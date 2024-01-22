В Петербурге умер вокалист группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко

Ему был 51 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 января. /ТАСС/. Вокалист, гитарист и автор текстов музыкальной группы Marksheider Kunst Сергей Ефременко (Ефр) умер в Петербурге в возрасте 51 года. Об этом сообщил редактор портала "Культура Петербурга" Кирилл Рейн в своем Telegram-канале.

"Перестаю понимать, что происходит. Умер Ефр. Такого не может быть. Такого не бывает. Только в дурном сне", - написал он.

О причинах смерти не сообщается.

Marksheider Kunst - петербургская музыкальная группа, образованная в 1992 году студентами Горного университета. Считается, что они одними из первых начали исполнять на российской рок-сцене музыку в стиле ска, румбы, афробит и сальсы. Песни группы звучат в том числе в фильмах "Питер FM", "Кислород", "Любовь в большом городе - 2" и других.

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