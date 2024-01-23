Премия "Большая книга" объявила о старте 19-го сезона

Заявки будут принимать до 29 февраля включительно

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Национальная литературная премия "Большая книга" открыла прием заявок на участие в 19-м сезоне, сообщили ТАСС в дирекции премии.

"На соискание премии "Большая книга" могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей и рассказов, документальная проза и мемуары, подписанные в печать в период с 1 января 2023 года до 28 февраля 2024 года. В случае выдвижения рукописей дата создания произведения значения не имеет", - отметили в дирекции.

Заявки будут принимать до 29 февраля включительно. Выдвинуть произведение на премию могут автор или авторы, книжные издательства, средства массовой информации, творческие союзы, писательские объединения, издательские сервисы, литературные агенты или агентства, школы писательского мастерства, соучредители премии и члены жюри - Литературной академии.

Длинный список номинантов сформирует Совет экспертов премии, его объявят 23 апреля. Список финалистов будет обнародован 5 июня на традиционном Литературном обеде, который состоится накануне 10-го книжного фестиваля "Красная площадь". "Литературная академия, сформированная по принципу широкого общественного представительства и состоящая из 105 человек, определит победителей премии на торжественной церемонии награждения в начале декабря", - добавили организаторы.

Они также сообщили об изменениях в составе Совета экспертов премии. Председателем остался писатель, поэт и драматург Дмитрий Данилов. Писатель Роман Сенчин покинет Совет и вернется к обязанностям члена Литературной академии премии. Кроме того, к экспертам присоединится писатель, журналист и литературный критик Афанасий Мамедов. Литераторы Евгений Абдуллаев, Алексей Андреев, Евгения Декина и Валерия Пустовая продолжат работу в Совете экспертов.

"Экспертный совет, как и в прошлые сезоны, будет оценивать исключительно литературные качества поданных на соискание "Большой книги" произведений. Если текст хорошо написан, если у него есть потенциал стать литературным событием - его шансы на попадание в длинный, а то и в короткий список, велики", - привели в дирекции слова Данилова.

О премии

Национальная премия "Большая книга" - одна из крупнейших литературных премий в России, она учреждена некоммерческим партнерством "Центр поддержки отечественной словесности" и существует с 2005 года. Ежегодно присуждаются три премии, за первое место - 3 млн рублей, второе - 1,5 млн рублей, третье - 1 млн рублей. В свое время за главный приз премии боролись такие авторы, как Евгений Водолазкин, Леонид Юзефович, Захар Прилепин, Евгений Чижов, Владимир Шаров. В числе соучредителей премии Минкультуры РФ, Минцифры РФ, Институт русской литературы РАН.