Мосгорнаследие оценит ущерб от пожара в здании ансамбля католической церкви

Здание является объектом культурного наследия

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Специалисты Мосгорнаследия оценят причиненный пожаром ущерб зданию ансамбля католической церкви в Милютинском переулке в центре столицы, который является объектом культурного наследия, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Здание является объектом культурного наследия. Это Дом причта и церковно-приходской школы, входящий в ансамбль Римско-католической церкви Святого Апостола Петра и Павла. Собственник - Централизованная религиозная организация Римско-Католической Архиепархии Божией матери в Москве <...>. Сотрудники ДКН [департамента культурного наследия Москвы] оперативно выехали на место для оценки причиненного ущерба. Мосгорнаследием в адрес собственника будет направлено предостережение с требованиями устранить последствия возгорания и провести работы по сохранению", - сказали в пресс-службе.

Ранее ТАСС в оперативных службах сообщили, что пожар ликвидирован на 51 кв. м. Горел третий этаж и кровля. Пострадавших нет.