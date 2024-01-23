В Псковской области открылся первый российско-китайский брасс-фестиваль

Для участия в арт-резиденции в Псков приехали 16 студентов из Китая

ПСКОВ, 23 января. /ТАСС/. Арт-резиденция для студентов-музыкантов из Китая открылась на территории Псковской области в рамках первого международного брасс-фестиваля, который начал свою работу в Пскове. Участие в проекте принимают солисты Мариинского театра, а также опытные музыканты из ряда регионов России, сообщили ТАСС в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

"Сегодня в Пскове дан старт международному брасс-фестивалю, он проходит впервые на территории нашего региона, и является уникальным событием для культурной жизни. Мероприятия фестиваля начались с открытия арт-резиденции для молодых музыкантов из Китая, где молодые люди изучают основы игры на медных духовых инструментах. Это очень важный проект, ведь по итогам занятий будут сформированы три брасс-квинтета, которые выступят с камерными концертами на территории Псковской области: в Печорах, Острове и Палкино", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что всего в Псков приехали 16 студентов из Китая, которые будут участвовать в мероприятиях фестиваля. Среди участников арт-резиденции: студенты из Центральной Пекинской консерватории, а также молодые китайские музыканты, обучающиеся в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова и Петрозаводской консерватории имени Глазунова.

"Стоит отметить, что наставниками для китайских студентов являются профессиональные российские музыканты из ансамбля "Русский брасс", имеющие большой многолетний концертный опыт. В их числе: солисты Мариинского театра Михаил Хасин, Юрий Фокин, а также солист оркестра Нижегородского театра оперы и балета Михаил Селиверстов и солисты оркестра Мариинского театра Дмитрий Воронцов и Николай Слепнев", - отметила собеседница агентства.

Концерты музыкантов начнутся с 26 января. На сцену выйдут не только музыканты из Китая, но и их наставники. Кроме того, китайские музыканты примут участие в исполнении Ленинградской симфонии Шостаковича, концерт состоится в Псковской областной филармонии при участии Губернаторского симфонического оркестра Псковской области.

Брасс - это современное направление духовой музыки, которую исполняют оркестры, состоящие в основном из медных духовых инструментов. Зачастую такие коллективы дополняются музыкантами, играющими на ударных инструментах.