В Москве открылась выставка юных художников из столичных школ искусств

Экспозиция "Рисую. Творю. Мечтаю" будет работать до 3 февраля в выставочном зале Московского союза художников

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Около 150 работ учащихся столичных школ искусств представили в выставочном зале Московского союза художников, посмотреть их можно до 3 февраля. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"В Москве открылась выставка работ воспитанников столичных школ искусств "Рисую. Творю. Мечтаю" <...>. Познакомиться с творчеством ребят можно до 3 февраля в выставочном зале Московского союза художников по адресу: улица Рождественка, дом № 6/9, корпус 20, строение 1", - говорится в сообщении.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся в сообщении, в экспозицию вошло около 150 работ разных направлений: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Их создали юные таланты из 10 творческих учебных заведений столицы. Уточняется, что речь идет о художественных школах имени В. А. Серова, имени В. Ф. Стожарова, имени М. А. Врубеля, имени И. Е. Репина и № 9 и других. Выставку приурочили к объявленному в России Году семьи.