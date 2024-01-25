Каждый третий опрошенный россиянин ждет выхода нового фильма "Мастер и Маргарита"

Увидеть экранизацию больше всего хотят 74% женщин, говорится в распространенном исследовании книжного сервиса "Литрес" и аналитического центра НАФИ

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Выхода в российский прокат фильма "Мастер и Маргарита" Михаила Локшина ждет каждый третий житель России. Больше всего хотят увидеть новый фильм женщины, говорится в распространенном исследовании книжного сервиса "Литрес" и аналитического центра НАФИ.

Фильм "Мастер и Маргарита" по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова вышел в прокат в четверг. Главные роли исполнили Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Аугуст Диль, Юрий Колокольников, Алексей Розин, Полина Ауг и другие.

"В результате опроса выяснилось, что каждый третий (33%) респондент с нетерпением ожидает премьеру нового фильма, а 38% заинтересованы в просмотре. Больше всего хотят посмотреть экранизацию "Мастера и Маргариты" женщины (74%), в то время как среди мужчин в этом признались 68%", - говорится в материалах исследования.

24% респондентов перечитывали роман, который лег в основу нового фильма, два или три раза. 22% опрошенных никогда не знакомились с книгой, а 5% сказали, что читали или слушали "Мастера и Маргариту" более 10 раз. Роман Булгакова респонденты любят за интересных, необычных персонажей (20%) и мистическую составляющую, умело вплетенную в бытовую жизнь (18%). Третья по популярности причина любви к произведению - ироничная и легкая манера повествования и хороший юмор (13%).

"Мастер и Маргарита" - самый популярный роман Булгакова, а сам автор входит в топ-10 наиболее востребованных русскоязычных классиков за 2023 год. "Сложно найти в истории XX века более любимый читателями роман, чем "Мастер и Маргарита". К нему возвращаются и многократно перечитывают, расшифровывают. <...> Многие с нетерпением ждут новую экранизацию, чтобы посмотреть, как режиссер и его команда прочитают и интерпретируют сюжет, будет ли он актуален сегодня, сможет ли новая экранизация "Мастера и Маргариты" конкурировать с версией Бортко, да и вообще чем-то удивить", - прокомментировала шеф-редактор группы компаний "Литрес" Екатерина Писарева, слова которой приводятся в исследовании.

Всероссийский опрос проведен аналитическим центром НАФИ 19 января 2024 года на базе исследовательской платформы Тет-О-Твет. В нем приняли участие почти 4,5 тыс. человек старше 14 лет.