Сергей Урсуляк получил премию "Хранитель памяти" 2024 года

По информации Российского еврейского конгресса, по специальному заказу статуэтки выпускают на комбинате в поселке Янтарный в Калининградской области

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Вручение премии Российского еврейского конгресса (РЕК) "Хранитель памяти", приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста, прошло в Московском академическом Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. В 2024 году в числе лауреатов оказался режиссер фильма "Праведник" Сергей Урсуляк, сообщили ТАСС в пресс-службе РЕК.

"Кинорежиссер, сценарист и продюсер, лауреат Государственной премии России (2016), режиссер фильма "Праведник" Сергей Урсуляк; театральный режиссер, создатель спектакля "Кабаре Терезин", удостоенного премии всероссийского фестиваля "Музыкальное сердце театра", Нина Чусовая; руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков", - сообщили в РЕК имена лауреатов 2024 года.

Каждый лауреат получил выполненную из янтаря статуэтку премии - "Свечу памяти". По информации РЕК, по специальному заказу их выпускают на комбинате в поселке Янтарный в Калининградской области - территории бывшей Восточной Пруссии. Это единственный регион в России, где Холокост начался еще в ноябре 1938 года - с событий Хрустальной ночи.

На вечере, режиссером которого стал художественный руководитель театра Станиславского и Немировича-Данченко Народный артист РФ Александр Титель, прозвучали стихи, истории о Праведниках народов мира и музыкальные произведения на еврейские темы авторства Сергея Прокофьева, Иосифа Ахрона, Мориса Равеля, Мечислава Вайнберга и Саломоне Росси.

"Неделя памяти, как и сам Международный день памяти жертв Холокоста 27 января, - это не только время скорби, но и символ свободы и надежды на будущее, когда мы отмечаем освобождение от нацистского режима и спасение многих невинных жизней. Эта дата напоминает нам о силе человеческого духа и о том, что даже в самые темные времена есть место для надежды. Мы несем ответственность перед жертвами Холокоста и перед будущими поколениями, чтобы не допустить повторения этой страшной трагедии", - сказал президент Международного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев, которого цитирует пресс-служба фонда.

Премия "Хранитель памяти" присуждается выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о тех, кто пострадал от геноцида. Мемориальный вечер в театре Станиславского стал главным событием 10-й Недели памяти жертв Холокоста, приуроченной к дню 27 января, когда в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).