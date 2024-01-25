МХАТ имени Горького показал премьеру спектакля "Над Не"

По словам режиссера Галины Полищук, в постановке герои ищут ответы на вопросы смысла жизни и предназначения человека

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Пьесу Максима Горького в новом прочтении режиссера Галины Полищук "Над Не" представили в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Горького, передает корреспондент ТАСС с премьеры спектакля.

Согласно сюжету, люди, неспособные жить в социуме, попадают в клинику, где врачи помогают пациентам социализироваться и снова учиться чувствовать. Зрители увидели на сцене ультрасовременную клинику с многофункциональными кабинетами и новейшим оборудованием, где за больными ведется постоянное видеонаблюдение.

В спектакле заняты супруги Александр и Екатерина Стриженовы, а также артисты Андрей Вешкурцев, Алиса Гребенщикова, Павел Афонькин, Георгий Иобадзе и другие.

По словам режиссера Галины Полищук, в новой постановке герои ищут ответы на вопросы смысла жизни и предназначения человека. "Это очень знаковая пьеса. МХАТ отмечает в этом году юбилей, 125 лет. Ставить просто "На дне" мне было неинтересно. Горький в свое время исследовал человека. Мне было интересно исследовать человека с сегодняшней точки зрения. Когда Горький писал эту пьесу, мы не могли заглянуть внутрь человека. <...> Мы не знали, что такое дофамин, что такое рецепторы. Мы вообще не знали, почему мы счастливы, почему нет. Мне показалось интересным найти то божественное происхождение человека. На этот вопрос у нас до сих пор нет ответа", - рассказала она в беседе с ТАСС. Так, пьеса Горького переформатирована для современников, однако при этом сохранена главная идея писателя.

Как отметила Екатерина Стриженова, сыгравшая роль Василисы Костылевой, жены Михаила Костылева (Александр Стриженов), в спектакле присутствует "бешеная энергетика". "Возможно, не все зрители поймут [спектакль]. Но поймут, что жена изменяет мужу, то, что люди говорят о том, как им жить, что такое человек сегодня", - поделилась она с журналистами. По ее словам, в постановке много эмоциональных сцен.

"Это самый технологичный спектакль, который был сделан на этой сцене. Я очень надеюсь, что пространство будет воспринято зрителями Москвы как понятная для них интерпретация того, что писал Алексей Максимович Горький. Эта пьеса, как и "Три сестры", как раз начала создание этого знаменитого МХАТа", - сказал журналистам директор театра Владимир Кехман.

О пьесе

Пьеса Горького, написанная в конце 1901 года, рассказывает об обитателях ночлежного дома для нищих, ставится в театрах по всему миру. Живут в этом доме бедняки, воры и рабочие. Произведение имело несколько названий до публикации, в том числе "На дне жизни", "Без солнца", "Ночлежка" и другие.