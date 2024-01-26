Русский музей откроет выставку произведений, созданных в блокадном Ленинграде

Экспозиция будет доступна для посещения до 7 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Государственный Русский музей подготовил к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады выставку "Помним!", на которой представил произведения, созданные художниками и скульпторами в блокадном Ленинграде. Как сообщила журналистам генеральный директор Русского музея Алла Манилова, выставка будет своеобразной художественной хроникой блокады.

"Мы - музей художественный, у нас нет, как в краеведческом, историческом музее трогательных пронзительных артефактов, мемориальных предметов, связанных с блокадой, но мы обладаем самой большой в стране коллекцией произведений ленинградских художников, написанных именно в годы блокады. Мы понимали, что мы должны комплексно представить эту коллекцию, по существу, художественную хронику, художественную летопись блокады", - сказала Манилова.

Выставка включает более 200 произведений живописи, графики и скульптуры из собрания Русского музея, созданных в Ленинграде в годы Великой Отечественной войны. Многие работы представлены публике впервые.

Выставка открывается эскизом мемориала "Разорванное кольцо" - символа прорыва блокады Ленинграда, затем экспозиция выстроена по жанрам и хронологически - от начала блокады до победного салюта 27 января, в конце показаны эскизы памятников на Пискаревском кладбище и Площади Победы. В залах размещены работы Вячеслава Пакулина, Алексея Пахомова, Ярослава Николаева, Александра Русакова, Василия Кучумова и других. Экспозиция дополнена кинохроникой, архивными материалами, предметами нумизматики, строками стихотворений ленинградских поэтов - Анны Ахматовой, Ольги Берггольц, цитатами из текстов Даниила Гранина, Валентина Ковальчука.

Выставка торжественно откроется 26 января и будет работать для посетителей с 27 января до 7 апреля. В виртуальном формате она будет доступна в любой точке страны и будет сопровождаться мультимедийными проектами и детскими просветительскими программами.