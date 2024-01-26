Александринский театр представит спектакль "Воскресение" по Льву Толстому

Премьеру покажут на Новой сцене

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Александринский театр покажет на Новой сцене премьеру спектакля "Воскресение" по последнему роману Льва Толстого в постановке главного режиссера труппы Никиты Кобелева. В ролях главных героев Дмитрия Нехлюдова и Катюши Масловой на сцену выйдут Тихон Жизневский и Анна Блинова.

"Для меня в романе было важно увидеть, "вскрыть" внутренний сюжет, не внешний. Мне интересно, как меняется главный герой, какой он путь проходит, пытаясь искупить то зло, которое причинил другому человеку. Он знакомится с другой Россией, которую не знал, не видел, пытается разобраться, где он, с кем он, кто он", - рассказал журналистам Никита Кобелев

Сценическая адаптация, над которой он работал вместе с драматургом Дмитрием Богославским, включает мотивы и отдельные сцены из других произведений классика, среди них - повести "Крейцерова соната" и "Отец Сергий", неоконченный рассказ "Записки сумасшедшего".

В создании спектакля участвовали художник-постановщик Нана Абдрашитова, художник по свету Игорь Фомин, видеохудожник Илья Старилов, композитор Николай Попов.

За всю историю Александринского театра это первое обращение к роману "Воскресение", хотя творчество Льва Толстого во все времена было представлено в репертуаре труппы. В 1891 году здесь впервые на профессиональной сцене была поставлена пьеса "Плоды просвещения". Этим же произведением в 1907 году Евтихий Карпов отметил 55-летие литературной деятельности Льва Толстого. В 1895 году сразу после снятия цензурного запрета здесь была представлена пьеса "Власть тьмы". Всеволод Мейерхольд дважды ставил Толстого в Александринском: в 1911 - "Живой труп", в 1918 - драму "Петр Хлебник". Роль Федора Протасова была одной из выдающихся работ в репертуаре александринца Николая Симонова.

В 2006-м Толстого в репертуар театра возвратил Валерий Фокин, обратившись к пьесе "Живой труп". В 2015 году он осуществил вторую редакцию этого спектакля с народным артистом России Петром Семаком в главной роли.