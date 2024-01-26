В Красноярском музее покажут уникальную картину Кандинского

Выставка работ художника пройдет с 15 февраля по 26 мая

КРАСНОЯРСК, 26 января. /ТАСС/. Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова покажет уникальную картину Василия Кандинского из фондов музея на выставке художника в Красноярске в феврале. Об этом ТАСС сообщили в музее.

"Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова из своих запасников покажет уникальную живописную картину Василия Кандинского "Импровизация 209". Картину представят зрителю в рамках выставки художника в Красноярске "Цветозвуки". На самой выставке будет показано 60 оригиналов графики Кандинского из коллекции частной галереи "Bashmakov Gallery". Одна живописная работа будет из нашего музея", - сообщили в музее.

Картина "Импровизация 209" написана художником в 1917 году. "Она отличается от более ранних работ своим общим эмоциональным впечатлением. Многие работы [Кандинского], созданные в период с 1910 по 1917 годы, навеяны посещением Русского Севера, красотой увиденных там древнерусских храмов и фресок, народных костюмов", - пояснили в музее.

Выставка работ Кандинского в Красноярске пройдет с 15 февраля по 26 мая.

Василий Кандинский (1866-1944) - знаменитый русский художник и философ. Художник стоял у истоков абстракционизма. Считается, что он перевернул привычные представления об изобразительном искусстве. Картины Кандинского находятся в ведущих мировых музеях.