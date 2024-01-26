Лауреатами премии "Театральный роман" стали пять книг

Дипломы получили редакторы Инна Соловьева, Ольга Абрамова, Ольга Егошина, Анна Корндорф и Николай Цискаридзе

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Пять книг о театре, в том числе мемуары народного артиста РФ Николая Цискаридзе, стали лауреатами премии "Театральный роман". Победителей объявили на Х церемонии награждения в Государственном институте искусствознания в Москве, сообщили организаторы.

"Жюри премии "Театральный роман" выбрало пять книг о театре в качестве лауреатов этого года. Церемония награждения прошла в пятницу в Москве", - отметили организаторы.

Так, дипломы лауреатов получили редакторы Инна Соловьева, Ольга Абрамова, Ольга Егошина за двухтомник "Письма в Художественный театр. 1898-1928", автор-составитель книги "Театрократия. Екатерина II и опера" Анна Корндорф. Кроме того, жюри отметило книги "Николай Цискаридзе. Мой театр. По страницам дневника", "Кирилл Крок. Театр надо любить, причем вопреки", "Война и мир" Римаса Туминаса. Рождение спектакля".

Учредитель премии, главный редактор журнала "Сцена" Дмитрий Родионов ранее сообщил, что номинантами этого года стали семь произведений. Жюри премии возглавляет художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин. Ранее на пресс-конференции в ТАСС он признался, что, читая книги номинантов, "насытился огромным количеством впечатлений и размышлений". В частности, назвал подарком и наслаждением книгу " Театрократия. Екатерина II и опера". А от книги " Письма в Художественный театр. 1898-1928", по его словам, невозможно оторваться.

"Театральный роман" - ежегодная премия в области литературы о театре. Она была учреждена в 2014 году. Учредителями премии выступают редакция журнала "Сцена" Союза театральных деятелей РФ и некоммерческое партнерство "Культурная инициатива Восток - Запад". С 2018 года премия проходит в содружестве с фестивалем "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры". Среди лауреатов премии прошлых лет - народные артисты РСФСР Алла Демидова, Александр Ширвиндт, Алексей Бородин и другие авторы.