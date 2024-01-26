Фильм "Снегирь" Бориса Хлебникова получил главный приз премии "Золотой орел"

Победителя объявил гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров

МОСКВА, 26 января. Фильм "Снегирь" режиссера Бориса Хлебникова получил кинопремию "Золотой Орел" в главной номинации "Лучший игровой фильм", передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения на "Мосфильме".

Победителя объявил генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров. Награду получил продюсер "Снегиря" Сергей Сельянов.

"Тронут и горд как участник этого проекта вниманием академиков к этой картине. Я считаю, видимо, вместе с вами, что Борис Хлебников вырос до большой национальной величины, большого национального художника", - сказал Сельянов, получая награду.

В центре сюжета картины - команда рыболовного судна "Снегирь". Частью банды морских бродяг становятся два новичка - Никита и Максим. В основе сценария, написанного Хлебниковым вместе с Наталией Мещаниновой, лежит роман Георгия Владимова "Три минуты молчания".

Роли в фильме исполнили Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Макар Хлебников, Олег Савостюк, Сергей Наседкин, Анатолий Попов, Михаил Кремер и Владимир Лукяньчиков. "Снегирь" стал одной из последних картин с участием актера Евгения Сытого, ушедшего из жизни в 2022 году.

В 2023 году "Снегирь" стал фильмом открытия 45-го Московского международного кинофестиваля.