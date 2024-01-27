На "Мосфильме" состоялась церемония вручения премии "Золотой орел"

Наградили лучшие кинопроекты 2023 года

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России "Золотой орел" за 2023 год состоялась в Москве 26 января. Триумфаторами стали фильмы "Снегирь" Бориса Хлебникова и "Праведник" Сергея Урсуляка - у картин по четыре статуэтки, при этом премию за "Лучший игровой фильм" получила лента Хлебникова.

Помимо главной награды, "Снегиря" признали лучшим в визуальных эффектах (компания Algous Studio соревновалась сама с собой в этой номинации), монтаже и работе звукорежиссера. Хлебников не смог присутствовать на вручении, поскольку находится на съемочной площадке. Вместо него статуэтку из рук генерального директора киноконцерна "Мосфильм" Карена Шахназарова получил продюсер Сергей Сельянов.

"На мой взгляд, это очень сильная картина, может, даже лучшая у Бориса Хлебникова на сегодняшний день, - сказал в беседе с ТАСС Сельянов. - Я рад, что коллеги оценили его. Себя хвалить довольно сложно и глуповато, но это очень сильное кино про нас".

О почетных "Орлах"

Сам Шахназаров выходил на сцену первого павильона "Мосфильма" в этот вечер трижды. Помимо "Орла" фильму Хлебникова, режиссер вручил премию своему коллеге Урсуляку, который рассказал, что впервые получил награду в "индивидуальной номинации". Академия признала Урсуляка лучшим режиссером за военную драму "Праведник". Но в первый раз Шахназаров вышел получать награду сам. Режиссер фильмов "Мы из джаза", "Курьер", "Палата № 6" и руководитель студии "Мосфильм", которая на следующей неделе перешагнет через свой вековой рубеж, получил почетного "Золотого орла" за вклад в кинематограф из рук помощника президента РФ Владимира Мединского.

"Неслучайно церемония открывается словами о 100-летии киностудии "Мосфильм", - отметил Мединский, объявляя лауреата. Сам режиссер рассказал ТАСС, что очень тронут. "Это мой пятый "Орел". Это большая честь, потому что "Золотой орел" - самая престижная премия в России сегодня", - сказал лауреат.

Сразу после Шахназарова еще одного почетного "Золотого орла" вручили народному артисту России, кинооператору Анатолию Мукасею, снявшему картины "Дайте жалобную книгу", "Берегись автомобиля", "Большая перемена", "Чучело", "По семейным обстоятельствам", а также фильмы своей супруги - народной артистки РФ, режиссера Светланы Дружининой. "Я счастлив, когда эти картины живут уже больше 50 лет, я помню каждый кадр в жизни, который я снимал и снимаю сейчас", - сказал он.

Кинооператор поблагодарил со сцены свою супругу. "Этот "Орел" прилетел, но дома у нас есть "Орел" Светланы, поэтому у нас теперь их два. Я думаю, скоро появятся птенцы, которых мы будем кормить, холить и лелеять. Я думаю, когда они немного подрастут, они тоже прилетят сюда, в этот павильон, чтобы наградиться людьми, которые это заслужили", - добавил Мукасей.

Третьего почетного "Орла" получила актриса Юлия Пересильд за свой полет в космос для съемок драмы Клима Шипенко "Вызов". Фильм претендовал на награду в пяти номинациях, включая "Лучшую женскую роль в кино" и "Лучший игровой" фильм, однако ничего не забрал.

Монополия Янковских

Больше всего на "Золотом орле" любят считать награды за двумя актерами. Анна Михалкова, исполнившая главную роль в фильме Анны Меликян "Чувства Анны", забрала в этот вечер свою шестую премию. Победу она посвятила своей младшей дочери и детям своей сестры - актрисы Надежды Михалковой. К Ивану Янковскому "Золотой орел" пришел в пятый раз. Ранее актер дважды получал его за "Лучшую мужскую роль" в фильмах "Дама Пик" и "Чемпион мира" и дважды за "Лучшую мужскую роль второго плана" в картинах "Текст" и "Огонь". В этот раз Янковский дебютировал с "Орлом" в относительно новой номинации "Лучший актер онлайн-сериала". Награду Янковский получил за роль следователя в сериале "Фишер" об одинцовском маньяке Сергее Головкине и разделил ее с коллегой по проекту Александром Яценко. Последний через пару номинаций поднялся на сцену первого павильона "Мосфильма" за вторым своим "Орлом". Яценко получил награду за роль офицера Красной армии Николая Киселева в "Праведнике".

Янковский-младший, получая награду, попросил прощения у своего отца, актера Филиппа Янковского. Тот номинировался в этой же категории за роль в сериале "Черное облако". Фамилия Янковских заняла все три строчки номинируемых: Иван мог также получить "Орла" и за роль в сериале "Плейлист волонтера".

"Для меня присутствовать здесь - уже очень значительно, тем более всегда приятно получить такую высокую оценку со стороны коллег. Почетно и приятно", - сказал Янковский ТАСС. Он также поделился, что почетное место для "Орлов" в его квартире - это подоконник.

Еще одним актером, соревнующимся в одной номинации с самим собой, стал Сергей Безруков. Артист получил "Золотого орла" в номинации "Лучшая мужская роль на телевидении" за сериал "Бизон: дело манекенщицы", но также был представлен в шорт-листе с проектом "Шпион".

"У меня уже было ощущение такого счастья, когда я получал "Орла" в 2004 году за сериал "Участок". Тогда я пошутил, что не был номинирован за "Бригаду", ничего за нее не получил, хотя сериал очень популярный, и его смотрят до сих пор. Тем не менее, - ничего за Сашу Белого, а победил участковый Кравцов. И я сказал, что милиция у нас всегда впереди", - сказал актер в беседе с ТАСС, добавив, что главное для него работать для зрителя.

"Чтобы зла не случалось"

При этом и "Фишер", и "Бизон" также забрали награды как лучшие проект онлайн-платформы и лучший телевизионный сериал соответственно. "Пусть зло останется только на экране", - сказали создатели "Фишера", получая награду.

Яценко в разговоре с ТАСС назвал "Фишера" правдивым срезом эпохи и заблуждений того времени. По мнению шоураннера Сергея Кальварского, секрет успеха сериала в том, что вся команда честно делала свою работу. "Никто не старался добиться рейтингов, ни о каком "Золотом Орле" не шло и речи. Это честь, что он есть, - сказал собеседник агентства. Эта тема нас сильно беспокоила - не маньяк, а как общество реагирует, как оно следило за своим детьми в то время. И так получилось, что я живу недалеко от того места, где был настоящий гараж Фишера. И каждый день мне не давало покоя - как это место есть, а никто об этом не думает и не знает. Мы делали все, чтобы помнили".

Лучшей исполнительницей женской роли в сериале онлайн-платформ стала Марьяна Спивак из сериала "Черное облако", а Елена Яковлева получила награду в аналогичной телевизионной номинации за роль в сериале "Дама с собачкой". Александра Ребенок получила "Золотого орла" в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за фильм "1993" Александра Велединского, а Евгений Ткачук удостоен приза за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Праведник".

О других номинациях

Лучшим оператором академия признала Михаила Милашина за фильм "Праведник". Год назад Милашин впервые поднимался на эту сцену за "Орлом" в операторском искусстве за фильм "Чемпион мира". Лучшим сценарием признали работу Александра Велединского в фильме "1993" по роману Сергея Шаргунова. Это вторая награда для фильма Велединского, который также был заявлен в главной номинации кинопремии.

Лучшим анимационным фильмом назвали проект "Коты Эрмитажа" Василия Ровенского. Приз за лучший короткий метр получил режиссер Федор Кравчук, снявший картину "Шоссе Энтузиастов", а в жанре неигрового кино награду получила лента "Мельник" Марины-Марии Мельник. Композитор Алексей Рыбников получил "Золотого орла" за лучшую музыку к биографической драме Игоря Волошина о путешественнике Федоре Конюхове "Повелитель ветра".

Обе награды в художественных номинациях забрала новая картина Шахназарова "Хитровка. Знак четырех". Дмитрий Андреев и Владимир Никифоров получили статуэтки за костюмы, работавшего над этим фильмом Сергея Февралева признали лучшим художником-постановщиком.

"Киносообщество постоянно думает, как же будет дальше развиваться кино. И иногда обращает внимание на одни фильмы, потому что думает, наверное, в этом направлении. В данном моменте у киносообщества возникло ощущение, что именно такого направления кино важно для будущего. Поэтому получили призы", - сказал художник-постановщик ТАСС.

При этом без наград остался один из самых кассовых российских фильмов года, сказка "По щучьему велению", которая в том числе была выдвинута на главную награду. Однако в целом, как отметила главный редактор издания "Кинорепортер" Мария Лемешева, этот год порадовал.

"Если в прошлом году было некое опасение, что после санкций начнутся сложности, и мы, наверное, были не готовы настолько отказаться от голливудской продукции, то сейчас уже пошла индустриальная работа, когда все понимают, что нужно бороться за релизы, прокат. Картины, которые входили в число номинантов, все успешны - у всех хорошие сборы, у всех хороший прокат, у всех хорошие отзывы", - сказала она ТАСС, комментируя итоги кинопремии.