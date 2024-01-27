В музее "Смоленская крепость" презентуют новое пространство

Его посвятили наследию военных технологий

ТАСС, 27 января. Новое пространство, посвященное наследию военных технологий, презентуют в государственном музее "Смоленская крепость", объекты которого в 2023 году поручил отреставрировать президент России Владимир Путин, сообщил ТАСС директор музея Сергей Пиляк.

"В 2024 году запланирована презентация нового музейного пространства, посвященного наследию военных технологий. Также в планах музея "Смоленская крепость" турне выставки "Союзная крепость", посвященной российско-белорусскому оборонительному зодчеству, серия исторических пленэров и концертов на крепостных пряслах", - сказал собеседник агентства.

В январе в музее представили фотографии крепости, сделанные более 100-летия назад по заказу Императорской археологической комиссии, в феврале посетителям презентуют образ святого воина Георгия Победоносца, пополнивший музейное собрание иконописи. В соответствии с концепцией развития продолжается формирование музейного комплекса.

"В дополнение к экспозиции в башне Маховой, представленной чуть более двух лет назад, для гостей открыла двери башня Громовая. Экспозиционная площадь музея увеличилась в несколько раз, появилась возможность безопасного посещения фрагмента прясел Смоленской крепостной стены - крупнейшей кирпичной крепости мира", - отметил Пиляк.

Смоленская крепостная стена была построена на рубеже XVI-XVII веков. Указ царя Федора Иоанновича о ее строительстве был издан 15 декабря 1595 года, закладка крепости состоялась в 1596 году при участии Бориса Годунова. В течение столетий Смоленская крепостная стена входила в число главных форпостов на западном рубеже России, до нашего времени сохранились 18 из 38 башен и 21 прясло общей протяженностью около трех километров. В 2020 году в Смоленске был создан музей национального значения "Смоленская крепость". В 2023 году президент России Владимир Путин поручил провести противоаварийные и реставрационные работы на объектах Смоленской крепости до 2028 года включительно и направить на это не менее 4,5 млрд рублей из федерального бюджета.