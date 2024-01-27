Министр культуры ознакомилась с работой реставраторов и примерила виртуальные очки, с помощью которых можно подробно узнать о сюжете и персонажах картины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова опробовала технологию виртуального входа в картину в Русском музее на примере шедевра Карла Брюллова "Последний день Помпеи", который находится сейчас на реставрации. Любимова ознакомилась с работой реставраторов и примерила виртуальные очки, с помощью которых можно подробно узнать о сюжете и персонажах картины, передает корреспондент ТАСС.

Реставрация грандиозного полотна Брюллова ведется в экспозиционном зале, поскольку его невозможно разместить в мастерских. Это позволило музею сделать реставрационный процесс открытым для посетителей - они могут наблюдать за работой специалистов через стекло.

"Это очень здорово, что появилась такая возможность - увидеть процесс реставрации за стеклом", - отметила министр культуры.

Реставрационный проект дополнен мультимедийной составляющей, которая позволяет с помощью современных технологий получить максимум информации об истории создания картины и ее сюжете, о художнике. Эта возможность также доступна в виртуальных филиалах Русского музея в других регионах. Частью просветительского проекта стал "вход в картину". Министр оценила технологию с помощью специального оборудования, которое будет доступно и посетителям.

Любимова уточнила сроки завершения реставрации. Как сообщила генеральный директор Русского музея Алла Манилова, отреставрированная картина будет представлена уже в октябре на выставке Брюллова.

Карл Брюллов написал "Последний день Помпеи" в 1833 году после посещения в Италии археологических раскопок древних городов Помпеи и Геркуланума, погребенных при извержении Везувия 24 августа 79 года. За свою почти двухсотлетнюю историю она проходит комплексную научную художественную реставрацию впервые. В процессе работы над картиной планируется очистить ее от поздних наслоений - записей и большого количества лака, укрепить основу, отреставрировать раму.