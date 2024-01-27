Музыканты из Китая и артисты театров Петербурга дали в Пскове первый брасс-концерт

Он прошел в большом концертном зале филармонии

ПСКОВ, 27 января. /ТАСС/. Музыканты из пяти оркестров, в том числе из Китая, а также Карелии и Санкт-Петербурга впервые представили в Пскове масштабный международный брасс-концерт. Он состоялся совместно с солистами Мариинского и Михайловского театров в большом концертном зале филармонии - главной концертной площадке Псковской области, артисты исполнили в том числе произведения Шостаковича, Моцарта и Грига, сообщили ТАСС в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

"Сегодня в Псковской областной филармонии состоялось уникальное музыкальное событие - прошел большой брасс-концерт в рамках первого международного псковского брасс-фестиваля, в котором участвуют музыканты из Китая. Вместе с профессиональными музыкантами, в том числе артистами Мариинского, Михайловского и Нижегородского театров они исполнили всемирно известные произведения Дмитрия Шостаковича, Николая Римского-Корсакова, Рейнгольда Глиэра, Эдварда Грига, Вольфганга Амадея Моцарта", - сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что концерт прошел при аншлаге, его посетили около 1 тыс. человек. В числе произведений, которые прозвучали на концерте: "Праздничная увертюра", "Ave Verum Corpus", "Розовая пантера", "Сентиментальная труба", "Гимн великому городу", "Hansel and Gretel", "Я подарю тебе звезды". Брасс - это современное направление духовой музыки, которую исполняют оркестры, состоящие в основном из медных духовых инструментов. Зачастую такие коллективы дополняются музыкантами, играющими на ударных инструментах.

"Всего на сцену поднялись пять брасс-квинтетов, 25 музыкантов, в том числе артисты из Центральной Пекинской консерватории, Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова, Псковского областного колледжа искусств им. Римского-Корсакова", - уточнила собеседница агентства.

Брасс-квинтет Центральной Пекинской консерватории представили Юань Бейджи, Лиу Кунпень, Ли Жаоюань, которые играют на трубе, а также Жао Юхе (валторна) и Юан Чан (тромбон). В квинтет наставников вошли солисты оркестра Михайловского театра Михаил Хасин и Юрий Фокин (труба), а также валторнист, солист оркестра Мариинского театра Дмитрий Воронцов. Кроме того, в числе этого коллектива - Михаил Селиверстов (бас-тромбон) из оркестра Нижегородского театра оперы и балета, а также еще один солист оркестра Мариинского театра Николай Слепнев (труба).