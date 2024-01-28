Спиваков с оркестром даст концерт в Петербургской филармонии

Выступление завершит цикл концертов к 80-летию снятия блокады Ленинграда и Дню памяти жертв Холокоста

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова выступит с программой из знаковых произведений в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Этим вечером здесь завершится цикл концертов, посвященных 80-летию со дня полного освобождения города от фашистской блокады, сообщили в пресс-службе Филармонии.

"В этот вечер прозвучат знаменитое Адажио Сэмюэля Барбера, Камерная симфония Шостаковича - оркестровое переложение его знаменитого Восьмого квартета, официально посвященного "Памяти жертв фашизма и войны", а также Концерт для оркестра "Желтые звезды" Исаака Шварца", - рассказали в пресс-службе.

Исполнение "Желтых звезд" маэстро посвятит Дню памяти жертв Холокоста.

Концерт москвичей пройдет при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы "Всероссийские филармонические сезоны".

Мемориальный цикл Филармонии к 80-летию снятия блокады объединил восемь симфонических и камерных вечеров, в том числе и с музыкой, звучавшей в этом зале в годы войны. В рамках историко-реставрационного проекта "Военная летопись Филармонии" в Санкт-Петербургском институте истории РАН и в Филармонии прошла Всероссийская научная конференция "Звуки блокадного города".