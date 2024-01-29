Таджикистан номинировал в список ЮНЕСКО руины монастыря, где нашли "спящего Будду"

Речь идет о буддийском монастыре Аджина-Теппа вблизи города Бохтар

ДУШАНБЕ, 29 января. /ТАСС/. Специалисты Министерства культуры Таджикистана номинировали на включение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО 12 памятников истории под общим названием "Хулбук - Хуттали Кадим", в том числе руины древнего буддийского монастыря, где нашли "спящего Будду", а также городища и археологические комплексы, которые находятся на юге республики. Об этом сообщили журналистам в министерстве.

"После получения оценки и рекомендаций со стороны этой организации [ЮНЕСКО] номинации "Хулбук - Хуттали Кадим", охватывающие 12 памятников истории и культуры, были полностью подготовлены министерством культуры и отправлены для включения в реестр всемирного культурного наследия ЮНЕСКО 24 января 2024 года", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что в настоящее время уже 10 исторических объектов на территории республики включены в список культурного наследия человечества, "что свидетельствует об укреплении позиций и влиянии таджикского народа и Республики Таджикистан на международной арене как культурной и цивилизованной нации, обладающей древней государственностью".

Среди 12 объектов, которые вошли в номинацию, есть буддийский монастырь Аджина-Теппа, обнаруженный археологами в 60-х годах XX века, который находится вблизи города Бохтар. По легенде, на этом холме располагалось небольшое поселение, однако жители покинули его из-за слухов о мистических событиях, происходивших в окрестностях. В ходе раскопок были обнаружены руины монастыря и различные древние артефакты, в том числе 12-метровая статуя Будды, которая изображает его в лежачем положении, за что скульптуру прозвали "спящим Буддой" или "Буддой в нирване". Статую датировали VI-VIII веками нашей эры, постройки монастыря относятся к VII-VIII векам. Скульптура в настоящее время хранится в музее древностей Таджикистана. Также в номинацию вошли несколько древних городищ, в том числе Манзартеппа - исторический памятник IX - XI веков на площади порядка 10 га, Халевард, мавзолей "Мавлоно Таджиддин".

Таджикистан стал полноправным членом ЮНЕСКО в апреле 1993 года. В 1994 году в республике была создана национальная комиссия по делам ЮНЕСКО. В январе 2024 года президент Эмомали Рахмон подписал указ об открытии постоянного представительства республики при ЮНЕСКО.