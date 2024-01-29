Вечера балета "Виват, Академия!" пройдут в "Зарядье" 16 и 17 февраля

Они посвящены 285-летию со дня основания Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой и 50-летию ректора академии Николая Цискаридзе

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой 16 и 17 февраля представит в "Зарядье" вечера балета "Виват, Академия!", посвященные 285-летию со дня ее основания и 50-летию ректора академии Николая Цискаридзе.

В программу первого отделения войдет премьера одноактного балета "Танцы на свадьбе" в постановке хореографа Максима Севагина. Как отмечается в афише, спектакль представляет собой "дивертисмент танцевальных номеров на музыку Энрике Гранадоса, объединенных местом действия и событием - свадьбой".

Во втором отделении учащиеся академии представят сюиту из балета "Фея кукол" Йозефа Байера в постановке Цискаридзе. "Второе отделение - это прекрасный спектакль начало двадцатого века "Фея кукол". Он про то счастье, детскую радость, когда попадаешь в мир кукол. Мы все когда-то играли в игрушки", - сказал Цискаридзе на пресс-конференции в ТАСС.

По словам ректора, балет "Виват, Академия!" будет также открывать Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет в Сириусе в марте 2024 года. "Да, мы станцуем сейчас, потом открываем Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе. После этого мы уйдем на государственный экзамен, нам будет полтора месяца не до чего. Затем мы его станцуем в июне. Там большая будет программа, и мы должны привезти его в Москву. Затем у нас должны быть достаточно большие гастроли по России и в Бразилии", - рассказал он.