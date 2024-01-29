Тамбовский драмтеатр представит спектакль к 150-летию Рахманинова в регионах России

Постановка получила название "В сиреневом саду"

ТАСС, 29 января. Гастрольный тур "Я - русский композитор" Тамбовского академического драматического театра охватит около 10 региональных локаций в России. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"В феврале спектакль увидят зрители Курска, Саратова, Балашова, Воронежа, а в марте спектакль пройдет на сценах Ставрополя, Ялты, Ростова-на-Дону, Севастополя и театральных площадках новых регионов России", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, постановки спектакля "В сиреневом саду" пройдут в городах, связанных со становлением, творческим поиском и признанием заслуг композитора Сергея Рахманинова. Работа режиссера Андрея Боровикова отражает основные этапы жизненного и творческого пути пианиста - со студенческих лет и заканчивая первым успехом в России. Особое внимание уделяется периоду, когда Рахманинов жил в Тамбовской области.

Премьера постановки по пьесе драматурга Елены Исаевой состоялась 9 декабря 2022 года. Произведение было написано специально для тамбовского театра.