Балетная труппа Пермского театра оперы и балета пополнилась артистами из Бразилии

В частности, сотрудничество с театром начнет Габриэл Лопес, ранее входивший в состав труппы в качестве премьера

ПЕРМЬ, 30 января. /ТАСС/. Труппа Пермского театра оперы и балета пополнилась артистами из Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба театра.

"С февраля в статусе премьера начнет сотрудничество с театром бразилец Габриэл Лопес, в качестве солиста - его соотечественник Натан Фернандес", - сообщили в Пермском театре оперы и балета.

Ранее руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко также объявил о новом статусе трех артистов театра с 2024 года. Сергей Угрюмов переведен в премьеры, а Виктория Снигур и Генрих Райник стали солистами.

Лопес уже входил в состав труппы Пермского балета в качестве премьера. После того, как он заявил о себе на конкурсе артистов балета "Арабеск" в 2018 году, Мирошниченко пригласил его присоединиться к труппе театра. С 2018 по 2020 годы Лопес станцевал на пермской сцене главные партии в балетах "Лебединое озеро" (Принц Зигфрид), "Щелкунчик", "Золушка" (Франсуа Ренар), "Шахерезада" (Мохаммед Реза-шах Пехлеви), "Ромео и Джульетта" и другие. За работу над партией Солора в балете "Баядерка" он был номинирован на российскую театральную премию "Золотая Маска". Сезон 2022/23 Габриэл Лопес провел в качестве премьера Dance Alive National Ballet (штат Флорида, США).

Его соотечественник Фернандес присоединится к труппе Пермского балета в качестве солиста. Свою творческую карьеру он начал в Dance Alive National Ballet (штат Флорида, США). В его репертуаре партии Базиля в "Дон Кихоте", Али в "Корсаре", главные и сольные партии в "Щелкунчике" и "Лебедином озере", а также в постановках Хайнца Шперли и Лукаса Пьерре.