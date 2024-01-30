В Новосибирске покажут первый после "Норд-Оста" мюзикл по "Двум капитанам" Каверина

Его представят весной 2024 года

НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Первый после постановки мюзикла "Норд-Ост" музыкальный спектакль, основанный на романе Вениамина Каверина "Два капитана", представят в Новосибирске весной. Новый мюзикл создан драматургами Нонной и Андреем Кротовыми специально для Новосибирского музыкального театра, сообщил в пресс-центре ТАСС директор учреждения Леонид Кипнис.

"Норд-Ост" - мюзикл по роману "Два капитана", который был поставлен в Москве авторами либретто и музыки мюзикла, продюсерами Алексеем Иващенко и Георгием Васильевым. Вечером 23 октября 2002 года 40 террористов ворвались в здание Театрального центра на Дубровке в Москве, захватив в заложники 912 участников и зрителей мюзикла "Норд-Ост". Мюзикл был восстановлен на следующий год, однако вскоре проект был вновь закрыт. В настоящее время существует концертная версия постановки.

"Весной мы планируем премьеру, можно сказать, мировую. Название этой премьеры - "Два капитана". Одноименный роман Вениамина Каверина в свое время лег в основу такого культового мюзикла, как "Норд-Ост". Спектакль, прогремевший на всю Россию, впоследствии имел очень тяжелые воспоминания, потому что мы помним, что случилась страшная трагедия, когда были захвачены заложники на одном из представлений, но сам по себе мюзикл был очень сильный и очень хороший. Наши "Два капитана" произведут впечатление на тех зрителей, которые помнят еще "Норд-Ост", и на тех зрителей, которые читали роман Каверина", - сказал Кипнис.

В пресс-службе театра ТАСС уточнили, что это первый мюзикл по роману "Два капитана" после "Норд-Оста". Кипнис подчеркнул, что произведение Каверина имеет большую актуальность сейчас, поскольку речь в нем идет об истории России, о патриотизме, дружбе и любви. Он уточнил, что премьера планируется 15 и 16 марта. "Мы заказали это произведение нашим новосибирским авторам - Андрею и Нонне Кротовым, которые давно сотрудничают с нашим театром. Мне кажется, произведение это получилось очень интересным, мелодичным, динамичным и зрелищным", - пояснил директор театра.

"Два капитана" - роман, рассказывающий историю Александра Григорьева, который будучи ребенком прочитал письмо участника полярной экспедиции капитана Татаринова и решил связать свою жизнь с поисками следов экспедиции. Роман считается одним из культовых произведений советской литературы, переведен на многие иностранные языки.