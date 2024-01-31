Школа Большого театра в Бразилии отметит юбилей "Лебединым озером" в постановке Васильева

Премьера состоится 15 марта

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 31 января. /ТАСС/. Школа Большого театра в Бразилии готовится отметить свое 25-летие постановкой "Лебединого озера". Ставить спектакль будет основатель школы, танцовщик Владимир Васильев, сообщил ТАСС генеральный директор школы Большого театра в Бразилии Павел Казарян.

"Наш юбилей в следующем году, но мы уже начинаем готовиться. К нам приедет легендарный танцовщик и основатель школы Большого театра в Бразилии Владимир Викторович Васильев. Он сам будет ставить "Лебединое озеро", - сказал Казарян.

По его словам, постановка юбилейного спектакля под руководством Васильева - долгий и трудоемкий процесс, он начнется в мае. "Но дата премьеры уже известна - это 15 марта 2025 года, когда нашей школе исполняется 25 лет", - заявил собеседник агентства.

Балетная школа Большого театра в Бразилии начала свою работу 15 марта 2000 года в городе Жоинвиль (штат Санта-Катарина). Это учебное заведение - единственное в своем роде за пределами России. Основателями школы стали мэр Жоинвиля, впоследствии губернатор штата Санта-Катарина и сенатор Луис Энрике да Силвейра, а также Владимир Васильев, занимавший тогда должность художественного руководителя и директора Большого театра. Система и методика обучения школы соответствует русской хореографической школе с русскими педагогами.

В школе Большого театра на данный момент одновременно обучаются классическому балету и современному танцу 230 детей из практически всех штатов Бразилии, а также из Парагвая и Аргентины. Так как большинство учеников - выходцы из беднейших слоев населения, обучение бесплатное для всех. Конкурс составляет 50 кандидатов на место.