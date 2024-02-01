В Большом театре пройдет вечер балета в память о Екатерине Максимовой

Балерине 1 февраля могло бы исполниться 85 лет

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Вечер балета, приуроченный к 85-летию со дня рождения балерины народной артистки СССР Екатерины Максимовой (1939-2009), пройдет в четверг на Исторической сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России. Режиссер представления - муж и партнер балерины народный артист СССР Владимир Васильев, который также примет участие в концерте, сообщили ТАСС в пресс-службе ГАБТ.

"1 февраля Екатерине Максимовой могло бы исполниться 85 лет. Она была из тех артистов, благодаря которым двадцатое столетие принято называть "золотым веком" балета Большого театра. Она очень ярко взлетела в Большом, сразу же стала танцевать ведущие партии, в самом начале карьеры исполнила одну из своих коронных ролей - Жизель, над которой работала под руководством Галины Улановой, став ее первой ученицей", - рассказала представитель пресс-службы.

По ее словам, Максимова и Васильев стали "признанными интерпретаторами балетов Юрия Григоровича". "Долгая счастливая жизнь его "Щелкунчика" начиналась с них - Кати и Володи, их Маши и Принца. Потом они открывали для себя западную хореографию, а западные хореографы (Бежар, Лакотт, Пети) открывали их", - отметила собеседница агентства.

Кроме того, Максимова была любимым педагогом в Большом театре и "Кремлевском балете". "Память о ней хранят и ее верные ученики, и поклонники, а также новые поколения зрителей, не устающих восхищаться ее танцем в записи, и, конечно, стены и сцена Большого театра", - добавили в пресс-службе, уточнив, что билеты на вечер памяти Максимовой полностью раскуплены.

Программа вечера

В первом отделении концерта зрителям будут представлены "Вальс-фантазия" Михаила Глинки, па де де из балета Бориса Асафьева "Пламя Парижа", сцены из балета Адольфа Адана "Жизель" и "Фрагменты одной биографии" на музыку аргентинских композиторов. Завершится первое отделение "Балладой" Фредерика Шопена.

В программе второго отделения - па де де из балета "Щелкунчик" Петра Чайковского, фрагменты из балетов "Паганини" и "Элегия" Сергея Рахманинова, па де де из балета "Дон Кихот" Людвига Минкуса. В финале вечера будут показаны сцены из балета "Анюта" на музыку Валерия Гаврилина в постановке Владимира Васильева, который сам предстанет в роли Петра Леонтьевича.

В концерте участвуют артисты балета Большого театра, Мариинского театра, Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля и учащиеся Московской государственной академии хореографии. За дирижерский пульт оркестра Большого театра встанет Алексей Богорад.

Из биографии балерины

Екатерина Максимова родилась 1 февраля 1939 года в Москве. В 1949 году поступила в Московское хореографическое училище, которое окончила в 1958 году и сразу была принята солисткой балета Большого театра.

Ее репертуар был обширен и разнообразен, а ее партнерами были многие выдающиеся артисты, но ее "принцем" всегда был Владимир Васильев. Их дуэт, признанный профессионалами "лучшим дуэтом мира", "легендой ХХ века", начал складываться еще в хореографическом училище.

Они танцевали в "Каменном цветке", "Щелкунчике", в "Спартаке" и "Жизели", в "Дон Кихоте" и "Анюте". Сотрудничали с крупнейшими хореографами: Касьяном Голейзовским, Леонидом Лавровским, Юрием Григоровичем, Морисом Бежаром. В октябре 2008 года в Большом театре отметили 50-летие творческой деятельности звездного дуэта. В честь этой знаменательной даты в ГАБТ организовали балетный фестиваль, составив его из спектаклей, в которых блистала великолепная пара.

Даже завершив артистическую карьеру, Екатерина Максимова не потерялась в искусстве. До последнего дня она занималась в классе с ученицами - она была педагогом-репетитором в Большом театре и в "Кремлевском балете".

Екатерине Максимовой было присуждено звание народной артистки СССР, она неоднократно была удостоена Государственных премий СССР и России, отмечена орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, "За заслуги перед Отечеством".

Максимова умерла 28 апреля 2009 года в возрасте 70 лет. Похоронена на Новодевичьем кладбище Москвы.