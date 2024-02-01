Музыкант Юрий Лоза встретит свое 70-летие на работе

Артист запланировал концерты в Москве и Санкт-Петербурге

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Советский и российский автор-исполнитель Юрий Лоза отмечает 70-летие. Как рассказал музыкант ТАСС, юбилейный день рождения он отметит на работе.

"Я планирую праздновать свой юбилей на работе. У меня объявлены концерты 1, 2 февраля в Москве и 4 февраля - в Питере, - сказал Лоза. - Говорят же у нас, как год встретишь, так его и проведешь, а я решил так встретить пятилетку, чтобы до юбилея, до 75 лет, поработать".

Автор песен "Плот" и "Пой, моя гитара!" добавил, что не планирует в свой день рождения "ничего особенного". "В юбилейный концерт на мои 50 лет были приглашены гости, с которыми мы делали дуэты. В этот раз я решил не делать ничего пафосного. Будут обычные концерты", - сказал Лоза.

О песнях для людей

Лоза объяснил причину долголетия своих песен тем, что "вложил в творчество много труда и умений". "Когда я вижу, что песня написана за 15 минут людьми, которые не умеют это делать, то, конечно, эта песня не имеет права на долгую жизнь. Она быстро-быстро умирает, как только исполнитель перестает ее петь". А то, что я писал, написано для людей, а не для исполнителя. Поэтому я знал, что мои песни будут жить", - продолжил музыкант.

На вопрос о музыкальных предпочтениях Лоза ответил, что "всегда подбирает музыку в зависимости от настроения". "Утром хочется взбодриться, во время еды - послушать что-то спокойное, сели в машину - надо что-то бодрящее и жизнеутверждающее, перед сном - релакс. Понимаете, существует усталость от всего. Любую песню, даже самую любимую, можно послушать определенное количество раз. Поэтому желательно слушать разнообразную музыку", - сказал он.

Правила жизни

"Отец мне однажды процитировал Карла Маркса, что лучший отдых - это смена вида деятельности", - сказал музыкант, отвечая на вопрос о неизменных правилах, которыми он руководствуется в жизни. "Что касается правил в отношениях с людьми, <...> человек несовершенен, с этим надо смириться. Надо также помнить, что мое мнение не обязательно правильное. С этим надо согласиться один раз, и сразу будет спокойнее", - продолжил Лоза. В семейной жизни музыкант придерживается "правила трех У": уважай, уступай и удерживай. "Я это услышал однажды, запомнил и придерживаюсь им до сих пор, и, знаете, все замечательно", - сказал певец.

Из биографии

Лоза родился 1 февраля 1954 года в Свердловске (ныне - Екатеринбург), раннее детство провел в Верхнем Тагиле (Свердловская область), а с семи лет жил в Алма-Ате (Казахстан). В разное время выступал в составе ансамбля "Калейдоскоп", в группе "Интеграл" Бари Алибасова, в рок-группе "Зодчие". Лоза является автором песен "Плот", "Пой, моя гитара, пой", "Девочка сегодня в баре", "100 часов", "Мне уже многое поздно", "Осень (Осыпаются надежды)", "Что сказано, то сказано", "Зима", "Резиновые дни", "Памяти Высоцкого", "Вокзал", "Там далеко". Снимался в художественном фильме "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" (1982), поставленном режиссером Владимиром Грамматиковым по одноименной рок-опере Алексея Рыбникова и Павла Грушко, был исполнителем одной из вокальных партий. Участвовал в ряде кинематографических и телевизионных проектов. В 2009 г. Юрий Лоза написал пьесу "Культур-мультур", которая была поставлена в 2014 году в Еврейском народном музыкально-драматическом театре "Когелет" (Биробиджан). Также является автором книги "Научу писать хиты" (2012, издательство "Эксмо"). В 2020 году президент России Владимир Путин объявил благодарность Лозе "за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".