В Петербурге простятся с Виктором Новиковым

Худрука театра Комиссаржевской похоронят на Преображенском еврейском кладбище

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Прощание с художественным руководителем Академического драматического театра имени В. Ф. Комиссаржевской заслуженным деятелем искусств России Виктором Новиковым пройдет в Петербурге. Гражданская панихида начнется в 11 и продлится до 14 часов, сообщили пресс-службе театра.

"Он был действительно человеком с большой буквы, но он был и легендарным руководителем, который не просто сохранил Театр-дом, а каждый день, каждое утро вносил в него тепло, любовь и творчество. Он был уникальным и в качестве завлита в первой половине своего творческого пути, и в качестве художественного руководителя во второй. Мы благодарим судьбу, которая оказалась к нам благосклонной и подарила жизнь с Виктором Абрамовичем в течение долгих лет, а у кого-то - и 10-летий", - говорится в прощальном слове от коллектива театра.

Памяти художественного руководителя труппа посвятит 3 февраля премьеру спектакля "Настанет день..." по прозе Владимира Набокова.

В адрес театра пришло много телеграмм соболезнования. В одной из них коллектив Филармонии имени Дмитрия Шостаковича сообщил, что 4 февраля посвятит симфонический концерт памяти Новикова, который был большим любителем музыки и многие годы поддерживал дружеские отношения с музыкантами этой концертной организации.

Новиков умер 28 января на 81-м году жизни. В Театре имени Комиссаржевской он проработал более 55 лет. Похороны пройдут на Преображенском еврейском кладбище.