Биография Виктора Новикова

Художественный руководитель Театра им. В. Ф. Комиссаржевской умер в возрасте 80 лет

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 января 2024 года в возрасте 80 лет умер художественный руководитель Театра им. В. Ф. Комиссаржевской Виктор Новиков.

Виктор Абрамович Новиков родился 23 марта 1943 года в городе Пугачев (Саратовская область). После окончания школы в 1960 году работал санитаром в областной клинической больнице.

В 1966 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств, Санкт-Петербург) по специальности "театровед".

В 1966-1967 годах работал литературным редактором комбината производственных предприятий Ленинградского отделения Музыкального фонда СССР.

В 1967-1968 годах был редактором городского отдела Ленконцерта.

В 1968 году пришел на работу в Ленинградский драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской (ныне Санкт-Петербургский академический драматический театр им. В. Ф. Комиссаржевской). Занимал должности помощника главного режиссера по литературной части (1968-1987), заместителя директора по репертуару и работе с драматургами (1987-1992). С 1992 года был художественным руководителем театра.

Являлся членом Союза театральных деятелей (СТД) России.

В 1998-2008 годах был секретарем СТД России, членом коллегии комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Заслуженный работник культуры РСФСР (1987). Заслуженный деятель искусств РФ (1999).

Был награжден художественной премией "Петрополь" (2017, "за многолетнюю преданность театру и творческое долголетие").