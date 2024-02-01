Мишустин поздравил балерину Марину Кондратьеву с юбилеем

Премьер-министр России отметил, что образы народной артистки СССР навсегда вошли в сокровищницу отечественного балета

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народную артистку СССР балерину Марину Кондратьеву с юбилеем, отметив, что ее сценические образы вошли в сокровищницу отечественного балета.

"Уникальный талант и виртуозная техника позволили вам создать на сцене Большого театра яркие, запоминающиеся образы, которые навсегда вошли в сокровищницу отечественного балета", - говорится в телеграмме председателя правительства, опубликованной на сайте кабмина.

Премьер отметил, что Кондратьева является выдающимся педагогом-репетиром и балетмейстером-постановщиком, она передает молодому поколению артистов свои знания и опыт, прививает любовь к хореографическому искусству, помогает раскрыть творческий потенциал и совершенствовать мастерство.

"Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия", - заключил Мишустин.

Марина Кондратьева родилась 1 февраля 1934 года в Санкт-Петербурге. В 1952-1980 годах была солисткой балетной труппы Государственного академического Большого театра. Первая исполнительница партий Водяницы ("Конек-Горбунок" в постановке Александра Радунского), Музы ("Паганини" в постановке Леонида Лавровского) и др. С 1980 года по настоящее время является балетмейстером-репетитором.